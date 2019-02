Ucciso a Torino | si cerca uomo 30-35 anni

Uomo Ucciso in strada a Torino : 15.14 Un italiano di 34 anni è stato accoltellato a morte in strada a Torino. Stando al racconto di alcuni testimoni, la vittima è sbucata nei pressi del lungo Po dei Murazzi e ha tentato di fermare una macchina. Poi è stata vista accasciarsi a terra.

Torino - uomo Ucciso a coltellate in pieno centro : assassino in fuga : Omicidio in pieno giorno nei pressi del lungo Po dei Murazzi tra via Napione e corso San Maurizio: un uomo è stato accoltellato a morte, il suo assassino è in fuga. A raccontare la dinamica ai carabinieri giunti sul posto sono stati alcuni passanti. Al momento è scattata una caccia all'uomo. Le indagini sono ancora in corso, non si conoscono le generalità della vittima.Continua a leggere

Torino - sparatoria in strada dopo un inseguimento : Ucciso un indiano - ferito un suo connazionale : Un uomo indiano di trent'anni è stato ucciso a Carmagnola, nell'hinterland torinese, al termine di un folle inseguimento. Ad aprire il fuoco sarebbero stati dei connazionali.Continua a leggere

"Paziente Ucciso con calmante" - indagato infermiere a Torino : Avrebbe arbitrariamente somministrato per via endovenosa un farmaco ad azione calmante provocando la morte di un paziente ricoverato all' ospedale di Carmagnola . E' l'ipotesi su cui hanno condotto ...

Torino - migrante Ucciso nell'ex Moi : 18.48 Un migrante è stato ucciso a Torino,nei locali dell'ex mercato ortofrutticolo e poi villaggio olimpico nel 2006 occupato da alcuni extracomunitari. La vittima sarebbe stata colpita alla testa. Si tratta di un cittadino nigeriano. L'omicidio potrebbe essere un regolamento di conti legato all'aggressione di un altro nigeriano, ieri.

Torino - uomo chiama i carabinieri : “Venite a prendermi - ho Ucciso mio figlio” : Un dentista in pensione di 70 anni oggi pomeriggio intorno alle 16 ha strangolato il figlio adottivo di 36 anni con un cavo del computer, quindi ha chiamato i carabinieri e si è consegnato confessando il delitto. La vittima soffriva da tempo di forte depressione.Continua a leggere

La curva del Torino in difesa di Dedè l’ultrà interista Ucciso : Belardinelli “Per voi un ultrà da denigrare, per noi una persona da rispettare. Ciao Dedè”. Recita così lo striscione esposto dalla tifoseria organizzata del Torino prima dell’incontro di Coppa Italia Torino-Fiorentina finito 0-2 con doppietta di Chiesa. Lo striscione è stato esposto all’esterno della stadio Grande Torino. Ce n’era poi un altro esposto in curva Sud con sopra scritto “Ciao Daniele”. E Daniele è Belardinelli ...

Torino - travolto e Ucciso da auto pirata : 12.23 A Torino è caccia al pirata della strada che ieri sera con la sua auto ha travolto e trascinato un pedone per 50 metri. L'uomo, apparente età tra i 40 e i 50 anni, è deceduto nella notte in ospedale. Secondo una prima ricostruzione la vittima era appena scesa dalla sua bicicletta, accostandola a una siepe. Quando è stato travolto stava attraversando a piedi un incrocio. L'allarme è stato dato da un passante.