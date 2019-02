Uccide la figlia di 2 anni a martellate | “Il governo mi ha obbligato a farlo”

Uccide l'ex amante - il suo nuovo fidanzato e la figlia 15enne di lei incendiando l'abitazione : Sconfitto dalla vita, emarginato dalla società e costretto a mendicare per sopravvivere, Darren Patrick Clover aveva dovuto subire anche quell'ultima umiliazione: essere lasciato a 52 anni dalla sua ...

La figlia di Peveri : "Il colpo è partito per sbaglio - mio padre non voleva Uccidere il ladro. Sarei la prima a condannarlo" : "Io sono certa che si è trattato di un incidente, non voleva uccidere". Martina Peveri è una 25enne di Piacenza. È la figlia di Angelo Peveri, imprenditore condannato a 4 anni di carcere insieme ad un suo operaio per aver tentato di uccidere un ladro, sorpreso dentro uno dei suoi cantieri. Erano in 3, ma gli altri due erano riusciti a scappare, dopo i colpi esplosi in aria dall'imprenditore. Il tutto è accaduto il 5 ...

Piange mentre danno la partita in tv : Uccide di botte la figlia di quattro mesi : Ha ucciso sua figlia per poter guardare la partita in televisione in maniera indisturbata. Sembra che lo abbia ammesso egli stesso.La condanna inflitta a Niel Smith, un papà neppure quarantenne che era balzato alle cronache in funzione dell'episodio in questione, che è avvenuto nell'estate di due anni fa, è finalmente arrivata. A questi terribili dettagli va aggiunto, come si legge su Il Messaggero, che la povera malcapitata era poco più di una ...

Una Vita anticipazioni : URSULA Uccide la figlia OLGA - ecco perché : OLGA Dicenta (Sara Sierra) morirà nel corso della puntata 675 della telenovela Una Vita e quindi è arrivato il momento di illustrare ai nostri lettori come avverrà la drammatica uscita di scena. Tutto avrà inizio quando Diego Alday (Ruben De Eguia), appena guarito dall’intossicazione di mercurio, comunicherà ad OLGA che non intende più stare con lei perché è ancora innamorato di Blanca (Elena Gonzalez). Secondo quanto segnalato dalle ...

India - rifiutato da una donna si vendica Uccidendo e scuoiando sua figlia di 4 anni : Una terribile tragedia si è verifica in India, precisamente nello stato del Maharashtra, nella città di Khopoli. Secondo quanto riportato dalla stampa locale e nazionale Indiana, un uomo di 27 anni ha ucciso e poi ha tentato di scuoiare sua figlia di soli 4 anni. Il movente dell'insano gesto dell'uomo risiederebbe in un rifiuto che la donna gli avrebbe dato in pubblico. Probabilmente, per il soggetto in questione, questo ha rappresentato un ...

Scozia - investe e Uccide una 12enne : scende dall'auto e si accorge che è sua figlia : Una beffa del destino quella accaduta nei giorni scorsi in Scozia e che ha visto coinvolto un giovane padre e la sua bambina di appena 12 anni. La tragedia si è consumata per le strade di Glasgow, dove John McLaren, un uomo di 38 anni, stava viaggiando a bordo della sua automobile quando improvvisamente ha investito una giovane ragazzina. Secondo quanto si apprende dal quotidiano Il Messaggero, al momento dell'impatto l'uomo è subito sceso dalla ...

“Mia figlia di 4 mesi non respira” - corre in ospedale ma era stato lui a stuprarla e Ucciderla : L'uomo di 43 anni si era presentato al pronto soccorso sostenendo di aver trovato la figlioletta esanime in culla Per la polizia invece è stato lui a violentarla e stuprarla.Continua a leggere

L’auto su cui viaggia investe e Uccide una 12enne : John va ad aiutarla e scopre che è la figlia : Abbie McLaren, di Motherwell, in Scozia, è stata vittima di un terribile incidente martedì pomeriggio dopo essere scesa dallo scuolabus vicino casa sua. Suo padre, John, viaggiava sul sedile del passeggero dell'auto investitrice e non si è accorto subito di chi fosse quella ragazzina travolta...Continua a leggere

Strage in famiglia : Uccide la moglie - la figlia di pochi mesi e i nonni - poi si toglie la vita : Un uomo di 54 anni ha sterminato la famiglia della moglie e poi ha rivolto l'arma contro se stesso. L'unica a salvarsi è...

Uccide di botte la figlia di 2 anni della compagna : “Mai vista una violenza simile” : Erin Tomkins, 2 anni, è stata massacrata di botte dal compagno 20enne della mamma mentre erano nella loro casa di Sheffield. L'assassino, Martin Johnson, è stato condannato nei giorni scorsi all'ergastolo: "Mai visto niente di simile in 30 anni di carriera. Questo è un uomo che non ha mostrato mai alcun rimorso".Continua a leggere

Massacra e Uccide la figlia di 2 anni della compagna : condannato all'ergastolo : Martin Johnson , 20 anni, ha ucciso Erin Tomkins di appena due anni, figlia della sua compagna nella sua casa di Sheffield , una cittadina della contea inglese South Yorkshire . Un omicidio che la ...

Nel promo de La Porta Rossa 2 per Cagliostro “la fine non esiste” : chi vuole Uccidere sua figlia? (video) : Leonardo Cagliostro è tornato nel promo de La Porta Rossa 2. Rai2 ha divulgato un primo trailer che anticipa la seconda stagione dell'amata serie con protagonisti Lino Guanciale e Gabriella Pession. Il breve spot pubblicitario mostra immagini inedite del nuovo ciclo di episodi dove il Commissario vaga ancora tra il mondo dei vivi perché c'è un'altra minaccia che incombe sulla sua famiglia: qualcuno vuole ferire sua figlia. Dopo aver sventato ...

Figlia 14enne si toglie la vita - il padre accusa : 'Instagram l'ha spinta a Uccidersi' : Si è tolta la vita a 14 anni, nel 2017: i genitori ora accusano Instagram. 'Instagram ha spinto mia Figlia a uccidersi', ha detto il padre Ian Russell, padre di Molly Russell, alla Bbc . Guardando i ...