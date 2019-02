Troye Sivan | ecco chi sarà lo special guest del concerto di Milano

Troye Sivan - siate il gender che volete : 76th Annual Golden Globe Awards - Arrivals Troye Sivan e la sorella Sage al 76° Golden Globe Awards. Sivan era candidato per "Revelation", dalla colonna sonora del film "Boy Erased"Daniele VenturelliLa differenza abissale è tra Troye Sivan e le generazioni precedenti di popstar dagli orientamenti sessuali noti, George Michael per citarne solo uno, ma che non si sono mai sentiti liberi come lui di usare tranquillamente il ...

Troye Sivan ha collaborato con Lauv nel nuovo singolo "I'm So Tired" : Ascoltalo qui!