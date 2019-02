Tria sulla Tav | ' Nessuno investe se cambiano patti' Ira M5s | ' Crea instabilità'

Tria sulla Tav : «Sbagliato cambiare patti» Toninelli : «C’è il contratto di governo» : Il ministro dell’Economia: «Il problema non è la Tav, è che nessuno verrà mai a investire in Italia se il Paese mostra che un governo che cambia non sta ai patti, cambia le leggi e le fa retroattive»

Tria sulla Tav : «Nessuno investe in Italia se si cambiano patti e leggi» : Il ministro dell’Economia: «Il problema non è la Tav, è che nessuno verrà mai a investire in Italia se il Paese mostra che un governo che cambia non sta ai patti, cambia le leggi e le fa retroattive»

Alitalia : EasyJet prende tempo - fino al 4 marzo per pensare. Tria frena sulla rinazionalizzazione : La rotta verso la nuova Alitalia si fa più incerta. Il governo sembra essere diviso sulla portata dell'impegno dello Stato nel salvataggio della compagnia aerea italiana, con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che frena sull'ipotesi di rinazionalizzazione. E intanto dal primo incontro, che si è svolto ieri a Londra, tra Delta AirLines, EasyJet e Ferrovie dello Stato, FS,, i tre ...

“Melina” Lega-M5s sulla Tav - dopo l’analisi costi arriva la mozione. Tria rassicura i francesi : “Si deve fare” : E' una mozione che non scioglie il dilemma "Tav-sì, Tav-no", quella firmata da Lega e M5s in vista del dibattito alla Camera. Un testo che da un lato impegna il governo a "ridiscutere integralmente" l'opera, ma "nell'applicazione dell'accordo tra Italia e Francia". Insomma, un dispositivo che racconta bene lo sforzo di cercare un compromesso, il tentativo di tenere insieme sia le posizioni M5s - che reclamano lo stop dell'opera - e quelle della ...

Bankitalia - Di Maio-Salvini d'accordo sulla «discontinuità». Tria : «Va difesa» : «Ora che noi come governo veniamo consultati per procedura costituzionale nella nomina del direttorio, se ci chiedono un parere sul rinnovo io dico no: c'è bisogno di discontinuità» spiega il ministro dello Sviluppo a Milano...

Tria : 'Nessuna patrimoniale e sulla Tav dobbiamo essere affidabili' : 'Non c'è bisogno di una patrimoniale, ma dobbiamo essere affidabili e dare certezze per attirare investimenti'. Lo dice il ministro dell'Economia, in un'intervista alla Stampa di Torino. patrimoniale -...

ConfindusTria punta sulla digitalizzazione delle imprese e sigla un accordo con Google : E il sistema economico italiano, è stato evidenziato, non sembra ancora aver colto tutto il potenziale dell'economia di Internet: l'Italia si colloca solo al 25esimo posto su 28 nel digital economy ...

DigiTouch - sulla buona strada per i target del piano indusTriale : Tra l'altro DigiTouch cura anche la comunicazione integrata della catena di 20 negozi di articoli sportivi DF Sport Specialist, nata dall'esperienza della Longoni Sport. E chissà che qualche ...

Tria rassicura sulla 'lieve' recessione : 'Non drammatizzare - è un calo dovuto a fattori internazionali' : Il ministro dell'Economia alla Columbia University: 'Ce lo aspettavamo. Se peggiora, politiche restrittive sarebbero un suicidio'

