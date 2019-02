Tria-Conte | no patrimoniale e manovra bis Ministro | ' critici godono per cattive notizie

Leonardo - arrivano Conte e Di Maio : «1 miliardo per l'indusTria aeronautica». Ma protestano i lavoratori licenziati : Il ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio ha firmato lo sblocco di un miliardo di euro in sostegno dei bandi per l'industria aeronautica, nello stabilimento Leonardo di Pomigliano...

Alitalia - vertice Conte-Di Maio-Tria : ok alla partecipazione del Mef : Il governo si è detto pronto a partecipare alla costituzione della "Nuova Alitalia" tramite il ministero dell'Economia. La decisione è stata presa durante un vertice a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e i ministri Luigi Di Maio e Giovanni Tria. Il tutto però "a condizione della sostenibilità del ...

Bankitalia - Moscovici : 'Rispettarne l'indipendenza'. Salvini : 'Decidano Conte e Tria. L'oro è degli italiani' : ... Matteo Salvini: "Le nomine - ha sottolineato - non mi appassionano, non personalizzo, non entro nel merito di chi è più bravo: ci sono il premier e il ministro dell'Economia, mi affido alla loro ...

Bankitalia - interviene anche l'Ue : «Preservare l'indipendenza». E Salvini apre : mi affido a Tria e Conte : L'intervento del vicepresidente della Commissione Ue all'indomani di quello del ministro dell'Economia Giovanni Tria, che domenica aveva ribadito la necessità di difendere l'indipendenza di Via ...

Bankitalia : Salvini - decidono Conte-Tria : ROMA, 11 FEB - "Le nomine non mi appassionano, non personalizzo, non entro nel merito di chi è più bravo: ci sono il premier e il ministro dell'Economia, mi affido alla loro competenza e alle loro scelte". Lo ha detto Matteo Salvini su Bankitalia. "Non conosco Signorini ma troveremo un accordo in Cdm", ha aggiunto. "E' chiaro che qualcosa va ...

Il presidente di ConfindusTria si appella a Conte per normalizzare i rapporti con Parigi : Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, ha lanciato un appello al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, perché si impegni personalmente per normalizzare i rapporti bilaterali con la ...

Italia-Francia - ConfindusTria e Medef lanciano appello a Conte-Macron : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Pil - Tria contestato : 'C'è battuta d'arresto più che recessione' : "Alla politica economica e all'azione del governo spetta il compito di creare migliori condizioni per evitare contrazioni dell'economia e riprendere il sentiero crescita nei prossimi trimestri. ...

Tria contestato in Aula Camera. Il ministro sbotta : stia zitto! : Roma, 7 feb., askanews, - Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, è stato ripetutamente contestato dai deputati dell'opposizione in Aula a Montecitorio, mentre è in corso un'informativa sui dati Istat sul Pil. Il presidente della Camera, ...

Verdetto Ue su Pil - informativa urgente Tria alla Camera alle 11.30. Conte : 'recupereremo - richieste record per Btp' : alle 11,30 ci sarà un'informativa urgente alla Camera sui dati Istat relativi al prodotto interno lordo nel quarto trimestre 2018 con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Prevista per la mattinata la diffusione delle nuove stime sul Pil da parte della Commissione europea. Secondo i rumor l'outlook sul Pil italiano per il 2019 sarà rivisto ...

Cari Conte e Tria - le vostre rassicurazioni anticrisi non servono a nulla : Davvero ci stupiamo se l’Italia è precipitata nella recessione, nonostante le imbarazzanti assicurazioni contrarie del fantasmino attacca-il-carro-dove-vuole-il capo Giovanni Tria o del credente nei miracoli di Padre Pio Giuseppe Conte, l’azzimato giovane di studio che deve giustificare con acrobazie verbali la parcella al proprio cliente gialloverde? Indubbiamente “ci sta” della ragione nel ricordare le responsabilità ministeriali pregresse per ...

Conte : "2019 sarà bellissimo". ConfindusTria lo gela : Crescita vicino a zero : Non sembra pensarla così il mondo delle imprese con Confindustria che lancia l'allarme - "L'Italia deve reagire quanto prima" al rallentamento dell'economia. La strada è quella di "aprire i cantieri" ...

Conte e Tria provano a rassicurare - dopo la doccia fredda del Pil con il segno meno. Ma lo spread torna su : 'Ci sono le premesse per un bellissimo 2019, con una ripresa incredibile' l'ottimismo del Presidente del Consiglio. Mentre il ministro dell'Economia allontana lo spettro di una manovra correttiva. Ma ConfindusTria vede nuvoloni all'orizzonte e una crescita annua vicino allo zero. Il differenziale tra Btp e Bund è salito di una quindicina ...