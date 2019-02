Trapani | detenuto rientra in carcere dal permesso dopo aver ingoiato 4 telefonini

trapaniok

(Di martedì 26 febbraio 2019) De Pasquale , SIPPE, : "riformare il sistema premiale dell'ordinamento penitenziario". La Polizia Penitenziaria deldisventa il tentativo di undi portare all'interno del ...

LaStampa : Detenuto in permesso-premio a Trapani inghiotte 4 telefonini per portarli in carcere al rientro… - tribuna_treviso : Detenuto in permesso-premio a Trapani inghiotte 4 telefonini per portarli in carcere al rientro… - trapani24h : Trapani, il detenuto con quattro cellulari infilati nel sedere. Parla il sindacato -