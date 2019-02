Tennis – Jannik Sinner | la nuova speranza azzurra! Parla il coach | “già più avanti di

Tennis - Ranking ATP (25 febbraio) : Novak Djokovic sempre in vetta - Marco Cecchinato n.1 azzurro - la scalata di Jannik Sinner : Nessun cambiamento nella graduatoria mondiale del Tennis relativamente alla top-10. Novak Djokovic si conferma in vetta come era scontato che fosse. Il sette volte trionfatore degli Australian Open, con i suoi 10.955 punti, troneggia su tutto e tutti e ha concrete possibilità per rimanere a lungo in questa posizione, forte di ciò che potrebbe guadagnare anche in relazione a quanto fatto nella prima parte della stagione passata. Alle sue spalle ...

Tennis - Jannik Sinner trionfa a Bergamo : primo 2001 a imporsi in un Challenger : Con questo inatteso risultato Sinner passerà dal numero 546 al 324 del mondo grazie agli 80 punti incamerati, diventando così anche il miglior Tennista under 18 nella classifica Atp. Da notare che l'...

Tennis - Challenger Bergamo 2019 : Jannik Sinner completa l’impresa! Battuto Roberto Marcora in finale : Jannik Sinner è il primo Tennista classe 2001 a vincere un Challenger di Tennis: nella finalissima del Trofeo Faip-Perrel di Bergamo (46.600€, Greenset) l’altoatesino sconfigge nel derby tricolore Roberto Marcora, che lo precedeva in classifica di quasi 300 posizioni, con il punteggio di 6-3 6-1 in pico più di un’ora di gioco. Da lunedì Sinner compirà un balzo enorme in classifica, salendo dal numero 548 al 324, mentre Marcora si ...

Tennis - Jannik Sinner continua a incantare : il 17enne azzurro vola in finale al Challenger di Bergamo : Jannik Sinner non smette più di stupire e si qualifica per la finale del Challenger di Bergamo, l’altoatesino è diventato così il primo Tennista nato nel 2001 capace di raggiungere un atto conclusivo di un Challenger. Prestazione da urlo da parte del 17enne che, dopo aver annichilito Quinzi ai quarti di finale, ha asfaltato il francese Lamasine per 6-2 6-2 in una semifinale a senso unico. Il già ribattezzato “Turbo” ha concesso ...