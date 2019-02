Tennis | Berrettini cade a Dubai | Lorenzi out a San Paolo

Tennis - ATP Dubai 2018 : Matteo Berrettini esce di scena al primo turno. Amara sconfitta in tre set contro Denis Kudla : sconfitta Amara all’esordio per Matteo Berrettini nell’ATP di Dubai (Emirati Arabi) di Tennis. Nel ricco torneo ATP 500 dotato di un montepremi di 2.736.845 dollari il 22enne azzurro, numero 56 del mondo, è stato sconfitto con il punteggio di 2-6 7-5 7-5 dallo statunitense Denis Kudla, numero 68 del ranking, che si conferma una specie di bestia nera per il laziale, visto il terzo successo maturato in quattro match. Una sconfitta che ...

Tennis - Berrettini fuori negli ottavi a Marsiglia : Marsiglia - Dopo i due tiebreak vinti contro Jeremy Chardy, un tiebreak chiude agli ottavi il cammino di Matteo Berrettini a Marsiglia. Sul duro indoor, all'Open 13 Provence, il romano ha ceduto ha ...

Tennis - ATP Marsiglia : fuori Berrettini - ai quarti Rublev : Marsiglia - Due tiebreak avevano spinto Matteo Berrettini agli ottavi, un tiebreak chiude la sua esperienza a Marsiglia. Sul duro indoor, all'Open 13 Provence, il romano ha ceduto ha ceduto 6-3 7-6, 2,...

Tennis - ATP Marsiglia 2019 : Matteo Berrettini sconfitto in due set dal russo Rublev : Matteo Berrettini è stato sconfitto nel secondo turno del torneo ATP di Marsiglia. Sul cemento francese il Tennista romano si è arreso al russo Andrey Rublev, sceso fino alla posizione 115 del ranking mondiale, in due set con il punteggio di 6-3 7-6 dopo un’ora e trentotto minuti di gioco. Nel primo set è decisivo un solo break, quello ottenuto da Rublev nel secondo game. Un inizio di partita difficile per Berrettini, che si è trovato ...

Tennis - ATP Marsiglia 2019 : Matteo Berrettini elimina Jeremy Chardy a suon di tie break : Avanza al secondo turno del torneo ATP 250 di Marsiglia Matteo Berrettini: l’azzurro supera con un doppio tie break il francese Jeremy Chardy, testa di serie numero otto del seeding, ed ora se la vedrà con il russo Andrey Rublev. il Tennista italiano oggi si è imposto dopo oltre due ore di cruenta battaglia con lo score di 7-6 (12) 7-6 (0). Nel primo set non ci sono break, anche se non mancano le occasioni: il primo a non sfruttarle è ...

Tennis - Berrettini 46° del mondo - il 24° italiano nella storia : Settimana agrodolce per l'ItalTennis che brinda per l'ottima semifinale raggiunta a Sofia da Matteo Berrettini e piange per la brutta sconfitta in Fed Cup delle ragazze di Tathiana Garbin contro la ...

Tennis - Ranking ATP (11 febbraio) : Novak Djokovic sul trono - Matteo Berrettini entra nella top-50 : Non ci sono cambiamenti sostanziali nella graduatoria mondiale del Tennis relativamente alla top-10. Novak Djokovic si conferma in vetta come era scontato che fosse. Il sette volte trionfatore degli Australian Open, con i suoi 10.955 punti, troneggia su tutto e tutti e ha concrete possibilità per rimanere a lungo in questa posizione, forte di ciò che potrebbe guadagnare anche in relazione a quanto fatto nella prima parte della stagione passata. ...

Tennis - ATP Sofia 2019 : Matteo Berrettini deve arrendersi a Marton Fucsovics. L’azzurro sconfitto in tre set in semifinale : Sconfitta amara per Matteo Berrettini nella semifinale dell’ATP di Sofia (Bulgaria). L’italiano, che da lunedì entrerà a far parte della top50 del ranking, è stato battuto dall’ungherese Marton Fucsovics (n.47 del mondo) con il punteggio di 5-7 7-5 6-3 in 2 ore e 18 minuti di partita. Non manca un po’ di rammarico per l’andamento del confronto dal momento che Berrettini si è trovato in vantaggio di un set con la ...

Tennis - Classifica Atp 2019 : quante posizioni guadagna Matteo Berrettini con la semifinale a Sofia? Prosegue la scalata del romano : Grazie ai 90 punti conquistati raggiungendo le semifinali a Sofia Matteo Berrettini, che doveva difendere 20 punti questa settimana nella Classifica ATP, continua a scalare posizioni e si appresta a raggiungere il suo best ranking: il Tennista italiano partiva dal numero 53, avendo al massimo toccato la piazza numero 52 in carriera. Al momento Berrettini si isserebbe al numero 46, con 974 punti (ad inizio settimana erano 904), ed ora potrebbe ...

