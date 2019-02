Tennis | ATP San Paolo | Lorenzo Sonego si impone al primo turno contro Federico Delbonis

Tennis - ATP Dubai : Federer inizia bene - battuto Kohlschreiber : Dubai - inizia bene la rincorsa di Roger Federer verso il centesimo titolo in carriera. A Dubai, lo svizzero ha sconfitto il tedesco Philipp Kohlschreiber per la quattordicesima volta in altrettanti ...

Tennis - ATP Dubai 2019 : Thomas Fabbiano sconfitto all’esordio da Fernando Verdasco : Si interrompe al primo turno il cammino di Thomas Fabbiano nel torneo ATP di Dubai. Il pugliese è stato sconfitto in rimonta dallo spagnolo Fernando Verdasco con il punteggio di 3-6 6-3 6-2 dopo due ore di gioco. All’Italia resta dunque il solo Matteo Berrettini, che farà il suo esordio domani contro l’americano Denis Kudla. La testa di serie numero uno è Kei Nishikori, ma questo è anche il torneo che segna il ritorno in campo di ...

Tennis : ranking ATP - Cecchinato nuovo n°1 azzurro. Scavalcato Fognini al 16° posto : L'ennesimo riconoscimento per Cecchinato, che 12 mesi fa era fuori dai primi 100 del mondo e che nel frattempo ha vinto tre tornei , Budapest, Umago, Buenos Aires, e conquistato le semifinali del ...

Tennis - Ranking ATP (25 febbraio) : Novak Djokovic sempre in vetta - Marco Cecchinato n.1 azzurro - la scalata di Jannik Sinner : Nessun cambiamento nella graduatoria mondiale del Tennis relativamente alla top-10. Novak Djokovic si conferma in vetta come era scontato che fosse. Il sette volte trionfatore degli Australian Open, con i suoi 10.955 punti, troneggia su tutto e tutti e ha concrete possibilità per rimanere a lungo in questa posizione, forte di ciò che potrebbe guadagnare anche in relazione a quanto fatto nella prima parte della stagione passata. Alle sue spalle ...

Tennis - ATP Acapulco 2019 : Federico Gaio accede al tabellone principale - Martina Trevisan eliminata nelle qualificazioni del torneo femminile : Una vittoria e una sconfitta: è questo il bilancio in casa Italia ad Acapulco (Messico) nelle qualificazioni del torneo di Tennis riguardante il circuito maschile e femminile. Federico Gaio e Martina Trevisan erano impegnati per giocarsi l’accesso al main draw. Ebbene, il 26enne faentino si è imposto con il punteggio di 6-1 4-6 7-6 (6) contro il giocatore di Ecuador Emilio Gomez (n.325 del ranking) in 2 ore e 28 minuti di partita. ...

Tennis - ATP Rio de Janeiro 2019 : Laslo Djere conquista il torneo dopo due ore di battaglia contro Felix Auger-Aliassime : Il torneo ATP 500 di Rio de Janeiro di Tennis viene vinto dal serbo Laslo Djere, che in finale si impone in due set con lo score di 6-3 7-5 sul canadese Felix Auger-Aliassime, che cede dopo due ore di aspra battaglia in un match giocato sulla terra rossa che sarebbe potuto anche andare al terzo parziale. Nel primo set i primi sei giochi vedono ben cinque break, con il serbo che riesce a tenere la battuta nel corso del quarto gioco. Avanti di un ...

Tennis - ATP Delray Beach : Radu Albot annulla tre match point e vince il torneo dopo tre ore di battaglia con Daniel Evans : Va a Radu Albot il torneo ATP 250 di Delray Beach: il Tennista moldavo ha sconfitto nell’atto conclusivo, al limite delle tre ore di gioco (più una sospensione per pioggia) in rimonta il britannico Daniel Evans con lo score di 3-6 6-3 7-6 (7), dopo aver annullato tre match point nel corso del tie break della partita decisiva. Nel primo set scambio di break tra terzo e quarto gioco, poi allunga il britannico, che nel sesto game sale 4-2 e ...

Tennis - ATP San Paolo 2019 : Alessandro Giannessi conquista l’accesso al tabellone principale. L’azzurro ha sconfitto Coppejans in due set : Buone notizie arrivano da San Paolo (Brasile) dove l’azzurro Alessandro Giannessi ha conquistato un posto nel tabellone principale del torneo sudamericano di Tennis. Sul rosso brasiliano il 28enne nativo di La Spezia ha sconfitto nel turno decisivo delle qualificazioni il n.193 del mondo Kimmer Coppejans con il punteggio di 6-4 6-2 in 1 ora e 20 minuti di partita. Giannessi va così ad aggiungersi a Paolo Lorenzi ed a Lorenzo Sonego già ...

Tennis - ATP Marsiglia 2019 : Stefanos Tsitsipas si impone in finale contro Mikhail Kukushkin e conquista il suo primo titolo dell’anno : Stefanos Tsitsipas centra il suo obiettivo e conquista la vittoria nell’atto conclusivo dell’ATP di Marsiglia (Francia). Il Tennista greco si è imposto con il punteggio di 7-5 7-6 (5) in 2 ore e 1 minuto di partita contro il kazako Mikhail Kukushkin (n.50 del mondo), ottenendo il suo primo sigillo del 2019 e mettendo in mostra nel corso di questo incontro grande maturità. Da domani Tsitsipas sarà n.11 del ranking e la sua scalata ...

Tennis - ATP Dubai 2019 : Thomas Fabbiano entra nel tabellone principale. L’azzurro supera in due set il francese Hoang : Missione compiuta per Thomas Fabbiano. L’azzurro conquista l’accesso al tabellone principale dell’ATP di Dubai (Emirati Arabi), superando 7-6 7-5 in 2 ore e 8 minuti di partita il francese Antoine Hoang (n.139 del mondo). Il pugliese ha mantenuto il sangue freddo nei momenti decisivi del confronto ed ha prevalso contro il transalpino, staccando il biglietto per il prossimo incontro che lo vedrà opposto allo spagnolo Fernando ...

Tennis - ATP 500 Rio de Janeiro 2019 : Felix Auger-Aliassime primo classe 2000 in una finale del circuito maggiore - trova Laslo Djere : Sapore di storia all’ATP 500 di Rio de Janeiro: il canadese Felix Auger-Aliassime, nato lo stesso giorno di Roger Federer (l’8 agosto), ma 19 anni dopo, è il primo giocatore del 2000 a guadagnare una finale nel circuito maggiore, battendo l’uruguaiano Pablo Cuevas per 6-3 3-6 6-3. Di fronte a lui, sulla terra rossa brasiliana, ci sarà il serbo Laslo Djere, che avanza senza giocare in ragione della defezione, per infortunio, ...

Tennis - ATP Marsiglia 2019 : Stefanos Tsitsipas e Mikhail Kukushkin raggiungono la finale del torneo francese : Il greco Stefanos Tsitsipas e il kazako Mikhail Kukushkin sono i finalisti dell’ATP di Marsiglia 2019. Sul cemento francese il semifinalista degli Australian Open 2019 si è imposto 7-6 (1) 6-2 nei confronti del belga David Goffin (n.24 del ranking) in 1 ora e 11 minuti di partita. Kukushkin, invece, ha sconfitto il transalpino Ugo Humbert (n.75 del mondo) con lo score di 6-4 6-4 in 1 ora e 35 minuti di gioco. Nel primo incontro ...

Tennis - ATP 250 Delray Beach : Andreas Seppi esce ai quarti in due set per mano di Daniel Evans : Si ferma ai quarti di finale la corsa di Andreas Seppi nel torneo ATP 250 di Delray Beach: sul cemento outdoor della Florida l’altoatesino, numero 6 del seeding, cede al qualificato britannico Daniel Evans, che si impone in due set con un duplice 6-4 in un’ora e 28 minuti di gioco. Nel primo set l’inizio di Seppi è da incubo: perso il servizio in avvio, l’azzurro non è incisivo in risposta e va nuovamente in difficoltà ...