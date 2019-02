Tav | Tria fa la voce grossa | Nessuno investe in Italia se governo fa leggi

Tria sulla Tav : 'Nessuno investe se cambiano patti'/ Ira M5s : 'Crea instabilità' : Tav, ministro dell'Economia Giovanni Tria in tackle sul M5s? 'Nessuno investe se si cambiano patti'. Grillini su tutte le furie, le parole di Toninelli

Tria sulla Tav : «Sbagliato cambiare patti» Toninelli : «C’è il contratto di governo» : Il ministro dell’Economia: «Il problema non è la Tav, è che nessuno verrà mai a investire in Italia se il Paese mostra che un governo che cambia non sta ai patti, cambia le leggi e le fa retroattive»

Tav - Tria : "Se l'esecutivo disdice i contratti - nessuno verrà più dall'estero a investire a lungo termine" : "Non si può pensare che viene un nuovo governo e disdice tutti i contratti, cambia le leggi e le fa retroattive"

Tav - Tria avverte : 'Se non si rispettano i patti nessuno verrà più a investire in Italia' : Sulla Tav le controversie continuano ad essere accese ed ognuno ha la sua opinione a riguardo. Pe il Ministro dell'Economia Giovanni Tria , ' se non si rispettano i patt i, come potrebbe succedere per la Torino-Lione, nessuno verrà più a investire in Italia . Il problema non è la Tav o l'analisi costi-benefici: ...

