Svelato il Nokia 9 | con le sue 5 fotocamere sta scatenando la tripofobia | ecco di che si

(Di martedì 26 febbraio 2019) Al Mobile Congress 2019 è stato annunciato il nuovo9 PureView, che presenta una “penta-camera” con 5 obiettivi e sensori infrarossi e sensori di luce per la profondità. Le foto scattate dal dispositivo avranno una risoluzione fino a 240 megapixel grazie al sistema di combinazione di 5 sensori. Ma questo interessa poco ad alcune persone: questi 7 piccoli fori, infatti, sono sistemati in un modo che sta innescando le reazioni di quanti convivono con il problema della. Decine e decine di persone hanno scritto sui social dell’effetto scioccante che il telefono sta già avendo su di loro e uno psicologo ha detto a “Metro” che il dispositivo potrebbe “innescare una reazione tripofobica” in qualcuno che sta posando per una foto.Un utente ha detto che il dispositivo lo fa sentire “attaccato personalmente”. “Questo telefono mi fa accapponare la pelle”, è stato il commento di ...