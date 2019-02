Su Rousseau il corso per i candidati M5s al Parlamento europeo

huffingtonpost

(Di martedì 26 febbraio 2019) "È con grande piacere che vi annunciamo la disponibilità delbase per portavoce al", annuncia il Blog delle Stelle specificando che "lo potete trovare, ovviamente, nella sezione e-learning su: il nostro sistema operativo". Perché questo? "È importante conoscere le nozioni base, per poter svolgere in modo ottimale il ruolo di portavoce", cioè di parlamentare. E siccome "iled in generale tutte le istituzioni europee, rappresentano un sistema complesso che va capito nel suo insieme" ecco in vista delle elezioni Europee il, "strutturato in quattro moduli"."Nel primo - si spiega - vi forniremo le principali nozioni di base sulnel contesto delle istituzioni dell'unione. Tre lezioni deldelle quali comprenderemo il ruolo dele ne capiremo anche le origini ...