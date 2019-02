Storia e mito nell’intrigante romanzo “Il velo di Iside” di Fiorella Franchini

'Il primo re' - la Storia di Romolo e Remo in un kolossal tra fango e mito : Romolo e Remo senza lupa ma avvinghiati in un rapporto fraterno viscerale, un amore est Remo che diventa violenza nell'incomprensione reciproca, a causa della diversa visione del mondo e della divinità.

Il Titanic con DiCaprio stasera in tv - un mito tra Storia e cinema : Quando Titanic vinse 11 statuette agli Oscar del 1998, Curtis Hanson, regista dell’altro film dato tra i favoriti quell’anno, L.A. Confidential, diede una risposta serafica a chi gli chiedeva se fosse rimasto deluso. “Come disse Frank Capra, non girare il tuo film migliore nello stesso anno in cui qualcun altro ha fatto Via col vento” (il film di Capra, per inciso, era Mr. Smith va a Washington). L’affermazione è sintomatica: perché ogni ...