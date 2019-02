Squalificati Serie A | le decisioni del Giudice Sportivo per la 26giornata

Cinque Squalificati in serie A - : Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo: Cinque i calciatori squalificati in serie A, tutti per un turno. Ai box Pulgar del Bologna, Deiola del Cagliari, Hetemaj del Chievo, Ekdal della ...

Squalificati Serie B - le decisioni del giudice sportivo : Squalificati Serie B – Il giudice sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 24 febbraio 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: a) SOCIETA’ Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. BENEVENTO per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato diversi petardi e fumogeni sia nel recinto di giuoco sia nel ...

Giudice sportivo - 12 Squalificati in Serie A : Sono 12 i giocatori squalificati dal Giudice sportivo di Serie A dopo la 24ma giornata di campionati. Si tratta dell'espulso Joao Pedro (Cagliari) e dei diffidati Berardi (Sassuolo), Emre Can (Juventus), De Paoli (Chievo), De Roon (Atalanta), Suso (Milan), Fofana (Udinese), Giaccherini (Chievo), Insigne (Napoli), Linetty (Sampdoria), Rincon (Torino) e Schiattarella (Spal).

Squalificati Serie B - le decisioni del giudice sportivo : Squalificati Serie B – Il giudice sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 19 febbraio 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: considerato che risulta evidente, dalle suddette immagini, che il calciatore Padella, mentre la squadra avversaria effettuava una rimessa laterale, con un gesto repentino del braccio destro, ...

Serie D - giudice sportivo : otto giocatori Squalificati risultati : ... Di Lernia, Della Valle, Pautassi, Cirio, Ferrandino , Chieri, , Montante, Menabò, Citterio, Gueye, Ignico, Pagliero, De Bonis , Borgaro Nobis, , Spadafora, Niang , Pro Dronero, , Bernabino, Scienza, ...

Serie A news : cinque gli Squalificati per la 24° giornata (15-18/2 2019) : squalificati Serie A // Sono puntualmente usciti i bollettini del giudice sportivo con l’indicazione dei giocatori incorsi in sanzioni durante l’ultimo turno di campionato (il 23°).Un solo cartellino rosso, frutto della somma di due ammonizioni, che De Maio ha ingenuamente preso a tempo ormai scaduto – 98′ minuto – nella sconfitta della sua Udinese a Torino.Gli altri quattro invece hanno raggiunto la soglia di ...

Serie A - giudice sportivo : 5 Squalificati. Ammende per Mazzarri e Fiorentina : Il giudice sportivo ha reso note le sanzioni derivanti dall'ultima giornata di campionato, la quarta di ritorno. Saranno cinque gli squalificati, tutti per un turno: De Maio, Udinese,, Alex Sandro, ...