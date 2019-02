Sport : a Mestre 'Campionidivita' con Eni - faro su valori educativi (3) : (AdnKronos) - L’attività Sportiva, rileva Oney Tapia, "mi ha sempre aiutato a sentirmi più in equilibrio, ad essere più forte e più autonomo in ogni cosa che mi trovo ad affrontare. Dopo l’incidente che mi ha fatto perdere la vista non volevo rassegnarmi e volevo continuare a vivere una vita piena.