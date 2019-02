Spoiler Uomini e Donne | Ivan Gonzalez avrebbe ricevuto il ' sì' di Sonia Pattarino

Uomini e Donne Spoiler : alla corteggiatrice rifiutata da Riccardi il nuovo trono : Notizie piuttosto inaspettate a Uomini e Donne : dopo la scelta di Lorenzo Riccardi , che ha preferito Claudia Dionigi alla sua 'rivale', è arrivata la notizia ormai confermata secondo la quale sarebbe Giulia Cavaglià la nuova tronista. L'annuncio, però, ha portato non poco scompiglio sui social. Uomini e Donne , la nuova tronista è Giulia Cavaglià Le anticipazioni sono trapelate d alla puntata registrata in giornata odierna, durante cui sono stati ...

Spoiler Uomini e Donne : Natalia vicina al bacio con Andrea - Ivan senza parole : Le anticipazioni del trono classico di Uomini e Donne riservano dei colpi di scena inaspettati. A piombare al centro di una bufera è il trono di Ivan Gonzalez. Il ragazzo, infatti, dopo essere rimasto profondamente deluso dalle corteggiatrici Sonia e Natalia , ha deciso di conoscere altre ragazze. Il bel tronista spagnolo, però, non ha messo in conto un particolare alquanto inaspettato, ovvero, l'arrivo del nuovo tronista Andrea . Nel corso della ...

Spoiler Speciale Uomini e Donne : Riccardi ha scelto Claudia (RUMORS) : Venerdì, 22 febbraio, andrà in onda il secondo dei tre appuntamenti dello ' Speciale Uomini e Donne : la scelta', dedicato ala decisione finale di Lorenzo Riccardi , chiamato a scegliere con chi uscire dal programma di Maria De Filippi tra le due corteggiatrici rimaste, Claudia e Giulia. Prima della messa in onda della puntata, hanno cominciato a venire fuori le prime indiscrezioni sul web riguardanti quanto successo nel corso della registrazione ...

Uomini e Donne Spoiler : Riccardi sceglie Claudia - lei dice 'Si' (RUMORS) : In questi giorni sono state registrate le scelte di Teresa Langella e Lorenzo Riccardi . La redazione di Uomini e Donne ha provato in tutti i modi ad essere blindatissima in merito, eppure delle indiscrezioni sono trapelate. Da un po' di ore a questa parte, infatti, è trapelata la decisione presa da Lorenzo Riccardi . Il tronista ha scelto Claudia Dionigi che gli ha risposto di "Si". Arginare la fuga di notizie nelle ultime ore è stato ...

Uomini e Donne Spoiler - Andrea : dopo il no - avrebbe chiesto il confronto con la tronista : Le anticipazioni sulla scelta di Teresa Langella, stanno facendo molto discutere; pare, infatti, che la ragazza abbia preferito Andrea Dal Corso ad Antonio Moriconi, ma si sia beccata un bel "no". A svelare quello che sarebbe successo nel castello dove è avvenuta la registrazione del primo speciale di Uomini e Donne , è stato il "Vicolo delle News", che ha anche fatto sapere che il corteggiatore e la tronista si sarebbero rivisti dopo il rifiuto. ...

Uomini e Donne Spoiler serale : tra gli ospiti ex coppie del talk come Aldo e Alessia : Tutto è ormai pronto per il serale di Uomini e Donne che andrà in onda a partire da venerdì 15 febbraio. Nel corso della giornata di lunedì 11 è stata registrata la tanto attesa scelta di Teresa Langella. La redazione è blindatissima in merito, nonostante tutto, sono trapelate alcune indiscrezioni. Tra queste, nelle ultime ore si stanno diffondendo i rumors in merito agli ospiti presenti nel corso del serale di Uomini e Donne: ci saranno tanti ...