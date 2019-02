Soufflè caldo alla vaniglia

cosacucino.myblog

(Di martedì 26 febbraio 2019)INGREDIENTIIngredienti per 4 persona/e farina più quella per gli stampini 50 g limone non trattato 1 pistacchi spellati 80 g uova 5 zucchero 70 g latte 250 ml cucchiaini di rum 2 baccello di1 burro più quello per gli stampini 50 g PREPARAZIONEPolverizza 50 g di pistacchi nel mixer con 30 g di zucchero semolato e trita finemente il resto. Incidi il baccello dia metà per il lungo e con la punta di un coltello asporta i semini, quindi metti sia i semini che il baccello in una casseruola. Unisci il latte, porta quasi a ebollizione, lascia raffreddare e filtra.Metti il burro in una casseruola, aggiungi lo zucchero semolato rimasto, i pistacchi polverizzati, la farina, il liquore e la scorza del limone grattugiata finemente e mescola, versando a filo il latte, porta quasi a ebollizione e lascia raffreddare.Unisci i tuorli e, ...