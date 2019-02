Sondaggi Swg | M5S in crescita | arretra la Lega | in leggero calo anche Forza Italia e il PD

Sondaggi politici elettorali SWG e Tecnè : M5S in ribasso - si rialza Forza Italia : La seconda decade del mese di febbraio si è chiusa con diversi Sondaggi politici pubblicati da parte degli istituti di ricerca. Uno di questi è stato illustrato dal TG La7 e riguarda le intenzioni di voto rilevate da parte di SWG. In particolare, viene segnalata una flessione da parte del Movimento 5 Stelle (-1,2%), che si allontana dalla vetta ed attualmente raccoglie il 22,1%. In testa troviamo sempre la Lega (33,5%), ma si registra una ...

Sondaggi Swg : l’asse M5S-Lega è in calo - crescono Forza Italia e il Partito Democratico : Stando all’ultimo Sondaggio elettorale elaborato dall’istituto di ricerca Swg commissionato dal Tg La7 di Enrico Mentana e datato 18 febbraio 2019, emergerebbero alcune novità da prendere in esame. Precisiamo che tale rilevazione è stata effettuata mediante tecnica mista Cawi-Cati-Cami su un campione rappresentativo e probabilistico di 1500 soggetti maggiorenni distribuiti su tutto il territorio Italiano, con un margine di errore statistico pari ...

Sondaggi - per SWG i 5Stelle scendono al 22 - 1% - solo 3 - 5% sopra il Pd : Continua il calo nei Sondaggi del M5s che una settimana dopo le elezioni abruzzesi perde l'1,2 % e tocca il 22,1%. Inverte la tendenza anche la Lega, in lieve flessione , -0,3%, dall'alto del suo 33,5%...

Sondaggi elettorali SWG - nuovo crollo per il M5S - sale il PD : Sondaggi elettorali SWG, nuovo crollo per il M5S, sale il PD Sembra non avere fine il calo del Movimento 5 Stelle. Forse complice il colpo all’immagine proveniente dalla sconfitta in Abruzzo, l’ultimo dei Sondaggi elettorali di SWG per il Tg di La7 registra un altro calo superiore al punto per il partito di Di Maio. Questa volta però a esso non corrisponde come in altre occasioni una crescita degli alleati della Lega, che ...

Sondaggi Swg : governo pentaleghista al 57% - ma intanto il centrodestra continua a crescere : Analizzando l’ultima rilevazione elettorale aggiornata all’11 febbraio e compiuta dall’istituto di Sondaggi Swg, si possono evidenziare le seguenti novità. Premettiamo che questo Sondaggio elettorale è stato realizzato mediante tecnica mista Cati-Cawi-Cami su un campione probabilistico e rappresentativo di 1500 soggetti maggiorenni presenti su tutto il territorio nazionale, con un margine di errore statistico pari al 2,5%, in un intervallo di ...

Sondaggi elettorali SWG - il Movimento 5 Stelle continua a scendere : Sondaggi elettorali SWG, il Movimento 5 Stelle continua a scendere C’era da aspettarselo dopo aver visto i risultati delle elezioni regionali in Abruzzo. I quali hanno confermato il momento infelice che il Movimento 5 Stelle sta attraversando. E l’ultimo dei Sondaggi elettorali di SWG per il Tg di La7 lo rimarca. Il partito di Di Maio perde terreno. Questa volta però la Lega non ne approfitta, ma rimane ferma sugli stessi ...

Sondaggi elettorali SWG - in Sardegna avanti il centrodestra ma cresce Zedda : Sondaggi elettorali SWG, in Sardegna avanti il centrodestra ma cresce Zedda In questo mese di febbraio si voterà per il presidente e il consiglio regionale di Abruzzo e in Sardegna. Come già era accaduto nel 2009 e nel 2014 si tratta del primo test per il governo in carica da meno di un anno. Il 24 in particolare sarà la volta della Sardegna, oggi governata da una coalizione di centrosinistra, dopo la vittoria nel 2014 di Pigliaru, del ...

Sondaggi Swg : Lega ok - male M5S - il 63% degli italiani difende Salvini sul caso Diciotti : Analizzando l’ultima rilevazione elettorale effettuata dall’istituto di Sondaggi Swg per il Tg La7 condotto da Enrico Mentana e aggiornata al 4 febbraio 2019, il 63% degli intervistati si dichiarerebbe contrario al fatto che Salvini venga processato dai magistrati per sequestro di persona sul caso Diciotti. Precisiamo che il seguente Sondaggio è stato realizzato mediante tecnica mista Cawi-Cami-Cati su un campione probabilistico e ...

Sondaggi elettorali Swg : europee - ecco quanto vale il listone di Calenda : Sondaggi elettorali Swg: europee, ecco quanto vale il listone di Calenda Il listone europeista e anti populista caldeggiato da Carlo Calenda potrebbe valere tra il 20 e il 24%. A sostenerlo è un Sondaggio Swg riservato che Repubblica ha reso noto ieri. La stima comprende nel suddetto listone, oltre al Pd, anche Verdi, Italia in Comune, liste civice e Più Europa. Al momento però non c’è nulla di concreto. Anzi, sono più le smentite che ...

Sondaggio Swg - dramma per il M5s e Luigi Di Maio : crollo di 20 punti in Sardegna : Il Movimento 5 Stelle resterebbe fuori dalla corsa per la presidenza della Regione Sardegna. Se si votasse oggi, e se le intenzioni di voto raccolte dall'ultimo il Sondaggio (quello realizzato da Swg per La Nuova Sardegna), si trasformassero in consensi allora lo schieramento grillino nell'isola cro

Sondaggi Swg : la Lega ancora in crescita - male i 5 Stelle - Forza Italia e il PD : Esaminando l'ultimo Sondaggio elettorale dell’istituto di ricerca Swg aggiornato al 28 gennaio 2019, si possono evidenziare diverse novità. L’unico partito che starebbe attraversando un ottimo momento, da un punto di vista consensuale, è la Lega del leader del Carroccio Matteo Salvini. In larga parte, quest’ultima rilevazione Sondaggistica rispecchia gli ultimi dati elettorali rilasciati anche dall’istituto di Sondaggi Ipsos, dove la Lega ...