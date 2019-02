: Somalia, Africom:uccisi militi al Qaeda - TelevideoRai101 : Somalia, Africom:uccisi militi al Qaeda - Michel_Defence : #AFRICOM come gli USA usano droni per uccidere in Somalia. -

, Il comando militare Usa in Africa() ha ucciso 35 militanti di alaffiliati ad al-Shabaab in un raid in, vicino al confine etiope.comunica che i militanti sono statimentre si spostavano tra due postazioni in una zona rurale e che "raid di precisione eliminano potenziali minacce per i nostri partner in" I raid militari Usa insono notevolmente aumentati da quando Trump si è insediato alla presidenza: solo lo scorso anno ne sono stati compiuti 47.(Di martedì 26 febbraio 2019)