“Sindrome Italia” | ecco il disturbo che colpisce le badanti straniere nel nostro Paese

meteoweb.eu

: @fremebonda @AScannabue @AJEnglish Nel momento in cui nel titolo metti le rumene migranti in Italia soffrono di sin… - mosci68 : @fremebonda @AScannabue @AJEnglish Nel momento in cui nel titolo metti le rumene migranti in Italia soffrono di sin… -

(Di martedì 26 febbraio 2019) In una piccola stanza del Socola Psychiatric Institute di Iasi, la più grande struttura psichiatrica in Romania, Ana (nome fittizio) riceve la diagnosi di depressione. I dottori riportano che soffre di, definizione utilizzata in Romania per i problemi di salute mentale accusati dopo aver lavorato come badante in Italia. “Avevo paura di fare le scale. Quando dovevo attraversare la strada, avevo paura e chiedevo: “Per favore, potete aiutarmi?”. Era la paura di uscire da sola”, racconta Ana, oggi 63 anni, che ha lasciato la Romania nel 2003 per venire in Italia.È stata una decisione difficile quella di lasciare i suoi figli, uno dei quali aveva solo 2 anni quando è andata via, ma era l’unico modo per guadagnare qualche soldo. I bambini sono stati cresciuti dal padre grazie ai soldi che Ana inviava a casa. “Pesavo 58kg. Dopo due mesi, ne pesavo 48. Non riuscivo a ...