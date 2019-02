Serie B | rallenta il Brescia | il Crotone ne fa tre al Palermo | Lecce quarto

Risultati Serie A / Classifica aggiornata : il Napoli rallenta - adesso c'è l'Inter! Diretta gol live score : Risultati Serie A: la Classifica aggiornata e la Diretta gol live score delle partite, previste oggi sabato 9 febbraio 2019, anticipi della 23giornata.

Serie A : la Juventus rallenta - Roma e Milan pareggiano : Quando siamo a poco più dalla metà della stagione di Serie A, stiamo vedendo un rallentamento della Juventus: sabato battuta d'arresto in casa con il Parma dove i bianconeri hanno subito il pareggio di Gervinho nei minuti finali, concludendo la partita 3-3 e mostrando diverse pecche in difesa. Tuttavia non si tratta solo del campionato, ma anche dell'eliminazione dalla Coppa Italia ad opera dell'Atalanta. Preoccupazioni in casa bianconera I ...

Serie B : il Livorno spaventa il Pescara e lo rallenta - Di Mariano regala il derby al Venezia nel recupero : Il Pescara non accorcia verso il primo posto in classifica e anzi deve ringraziare per due volte il palo per mantenere lo 0-0 in casa del Livorno, che con questo punto abbandona se non altro l'ultimo ...

Serie C - i risultati della 19giornata : Piacenza ko - rallentano Pordenone e Juve Stabia : Non solo Serie A: anche in Serie C è stato Boxing Day, con le squadre in campo per la 19giornata. E non sono mancate le sorprese: se nello scorso turno si erano delineate le prime gerarchie in testa ...