Serie B | Benevento-Pescara 2-1 | decide Volta di testa

Serie B : il Benevento sVolta - vittoria e sorpasso su Pescara e Palermo : Nell'anticipo della 26esima giornata di Serie B il Benevento batte in casa 2-1 il Pescara in una gara importante per le zone alte di classifica. Decide la sfida il colpo di testa di Volta all'86', ...

Serie B - corsa promozione : Benevento inarrestabile - il Lecce ha un problema in difesa : La corsa per la promozione in Serie A dalla Serie cadetta durante questo weekend ha dato risultati importanti. Il Lecce ha subito ancora una volta tante reti. Nelle ultime tre gare gli uomini di mister Liverani hanno subito addirittura 7 gol: uno col Venezia, due con il Livorno e quattro a Cittadella. Segnali inconfutabili di un crollo nella zona difensiva giallorossa che adesso presenta delle lacune allarmanti. Anche Lucioni, leader della ...

Benevento-Pescara - l'anticipo della 26^ giornata di Serie B in diretta tv su Rai Sport : La ventiseiesima giornata di Serie B si giocherà in turno infrasettimanale e sarà aperta dalla sfida di alta classifica tra Benevento e Pescara, in programma martedì 26 febbraio alle ore 18. In quanto anticipo di giornata, oltre che ovviamente in diretta streaming su Dazn che detiene i diritti sul campionato della seconda categoria italiana, la partita del ‘Vigorito’ sarà visibile anche in chiaro, trasmessa in diretta tv su Rai Sport. ...