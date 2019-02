Serie A Torino | ritorno in gruppo per Djidji

Serie A - risultati della 25ª giornata : bene il Napoli - male l'Atalanta che crolla a Torino : La 25ª giornata di Serie A ha regalato tante emozioni e non poche polemiche. L'anticipo del venerdì ha visto trionfare il Milan contro l'Empoli di Iachini per 3-0. Piatek, ormai inarrestabile, ha aperto le danze in avvio di secondo tempo e Kessie e Castillejo hanno chiuso il sipario regalando un momentaneo quarto posto ai propri tifosi che si trovano ora a soli due punti di distacco dai cugini interisti. Sabato si sono disputate le sfide ...

Torino-Atalanta 2-0 - Serie A : Izzo e Iago Falque firmano i gol vittoria - i granata agganciano la Dea : Grande vittoria del Torino nell’anticipo della 25^ giornata di Serie A, i granata sono riusciti a sconfiggere l’Atalanta per 2-0 e l’hanno agganciata al sesto posto in classifica con 38 punti (c’è anche la Lazio ma con una partita in meno), in piena lotta per un posto in Europa nella prossima stagione. I padroni di casa hanno inflitto agli orobici la seconda sconfitta consecutiva e hanno placato le velleità di Champions ...

Serie A calcio oggi - orari e tv delle partite. Come vedere in streaming Torino-Atalanta e Frosinone-Roma : Prosegue oggi, sabato 23 febbraio, la 25a giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di calcio. Dopo l’anticipo tra Milan ed Empoli andato in scena nella serata di ieri, scenderanno oggi in campo altri due incontri: Torino-Atalanta alle ore 15.00 e Frosinone-Roma alle ore 20.30. La prima partita sarà un vero e proprio scontro diretto tra due formazioni in piena rincorsa per un posto in Europa, mentre nella seconda gli uomini di Eusebio ...

Serie A Torino - Mazzarri : «Atalanta? Tra le migliori. Noi in crescita» : La cosa che mi interessa è che quelli che entrino diano il massimo." SEGUI LIVE Torino-ATALANTA Tutto sul Torino Classifica Serie A La cronaca

Biglietti Torino-Atalanta - Serie A 2018-2019 : come acquistare i tickets per la sfida della 25esima giornata : giornata di gare numero 25 per la Serie A di calcio 2019, che vedrà dieci sfide in programma dal 22 al 24 febbraio prossimo, e nel mezzo (sabato 23 febbraio), si disputerà la sfida tra Torino e Atalanta, ultimo impegno dei bergamaschi prima delle semifinali di Coppa Italia contro la Fiorentina, alle ore 15, presso lo Stadio Olimpico – Grande Torino del capoluogo piemontese. La gara d’andata è terminata 0-0, ma è il classico risultato ...

Serie A Torino - seduta personalizzata per Djidji : Torino - Torino in campo nella mattinata di oggi per la ripresa dei lavori. Il programma odierno ha previsto una sessione defaticante per i calciatori reduci dall'impegno di ieri sera a Napoli , ...