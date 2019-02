Sergio Ramos nei guai? La UEFA apre un’indagine su di lui | ecco perché

Uefa - stangato Kondogbia per un giallo ‘volontario’ : rischia grosso anche Sergio Ramos : La Commissione disciplinare dell’Uefa ha fermato per tre turni Kondogbia per aver cercato un cartellino giallo, la stessa sanzione rischia di riceverla anche Sergio Ramos Il giallo ‘cercato’ costa tre turni di stop nelle competizioni europee a Geoffrey Kondogbia. L’ex giocatore dell’Inter, ora al Valencia, è stato stangato dalla commissione disciplinare Uefa per l’ammonizione rimediata nel match di ...

Chiellini sincero : “il miglior difensore al mondo non sono io ma Sergio Ramos” : Giorgio Chiellini ha dato lo scettro del difensore più forte al mondo a Sergio Ramos, un calciatore più completo rispetto al bianconero Giorgio Chiellini si appresta a giocare una gara già decisiva per la sua Juventus. Il calciatore bianconero si sta preparando infatti a scendere in campo domani accanto al fido Bonucci nell’incontro con l’Atletico Madrid di Simeone. Intanto, parlando a Marca, Chiellini ha risposto alla ...

Cosa rischia Sergio Ramos per l'ammonizione cercata contro l'Ajax : Sergio Ramos rischia un turno in più di squalifica per l'ammonizione 'sospetta' rimediata all'89mo nella partita di Champions contro l'Ajax. Il 32enne difensore spagnolo, con la qualificazione ipotecata per il vantaggio di 2-1 all'Amsterdam Arena, ha scalciato l'attaccante dei lancieri Kasper Dolberg andando dritto sull'uomo, apparentemente per rimediare l'ammonizione che lo farà squalificare per la gara di ritorno (era diffidato), ...

Atletico-Real - Sergio Ramos segna nel derby di Madrid e prende in giro Griezmann : Che il rapporto tra Sergio Ramos e Antoine Griezmann non fosse propriamente idilliaco era cosa piuttosto nota. Nel corso dell'ultimo derby di Madrid, quello vinto in Liga dal Real con il risultato di ...

Sergio Ramos avverte il Barça : ”Titolo? Ci sono ancora molti punti in palio” : Il capitano del Real Madrid, Sergio Ramos, ha parlato ai microfoni di beIN Sports al termine del derby vinto contro l’Atletico Madrid.E’ il Real Madrid l’anti-Barça, dopo aver vinto il derby al Wanda Metropolitano, grazie alle reti di Casemiro, Sergio Ramos e Bale. La formazione di Santiago Solari ha superato l’Atletico Madrid di Diego Simeone in classifica e può preparare con tranquillità la trasferta in casa ...

Atletico-Real - Sergio Ramos segna e sfotte Griezmann : Derby caldissimo quello tra Atletico e Real , vinto dalla squadra di Solari per 3-1. Prima della gara l'accoglienza da incubo riservata dai tifosi colchoneros all'ex Courtois, durante la gara tanti ...

Matrimonio Sergio Ramos-Pilar Rubio - annunciati i dettagli delle nozze : ecco data e luogo dell’evento : Sergio Ramos sposa Pilar Rubio: dopo la proposta di Matrimonio arriva l’ufficialità della data e del luogo delle nozze da favola Sergio Ramos e Pilar Rubio hanno scelto la trasmissione tv ‘El Hormiguero’ per annunciare la data ed il luogo delle loro nozze. Il calciatore del Real Madrid e la sua futura sposa, dopo la nascita di tre figli e la proposta di Matrimonio ad agosto, si sposeranno il 15 giugno a Siviglia . ...