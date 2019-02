Segreti e Delitti | anticipazioni puntata 26 febbraio 2019

Segreti e Delitti - con Gianluigi Nuzzi ci saranno Cesara Buonamici ed Alessandra Viero : UPDATE 25/02 Canale 5 ha annunciato nuovi dettagli sulla puntata speciale di Segreti e Delitti. Innanzitutto, accanto a Gianluigi Nuzzi ci sarà Cesara Buonamici, ma in studio è prevista anche la presenza di Alessandra Viero. Il programma, poi affronterà differenti casi di cronaca nera.Tra questi, l'omicidio di Marco Vannini, ucciso dal padre della fidanzata Martina, Antonio Ciontoli, condannato in Appello a 5 anni per omicidio colposo. Ci si ...

Segreti e Delitti : 26 febbraio - anticipazioni dello speciale su Canale 5 : [CS] Martedì 26 febbraio , in prima serata su Canale 5, torna Segreti e Delitti con uno speciale che indaga sui casi irrisolti più eclatanti della cronaca nera di ieri e di oggi. In conduzione Gianluigi Nuzzi con Cesara Buonamici. In studio Alessandra Viero. Indizi, testimonianze esclusive e nuove piste che potrebbero far luce sui più grandi ...

Segreti e Delitti - la cronaca torna in prima serata con uno speciale su Canale 5 : Canale 5 tenta la carta della produzione originale per rialzare gli ascolti della prima serata, che hanno di recente dato qualche segnale di ripresa grazie a Non Mentire la domenica sera. La rete diretta da Giancarlo Scheri ha infatti deciso di riproporre, seppur per una puntata (per ora), Segreti e Delitti, il programma dedicato ai casi di cronaca già andato in onda, in estate, per due stagioni. L'appuntamento è per martedì 26 febbraio ...

Segreti e Delitti : Gianluigi Nuzzi torna nel prime time di Canale5 : Gianluigi Nuzzi Fermi tutti! Canale5 riesuma Segreti e Delitti, lo spin off di Quarto Grado condotto dallo stesso Gianluigi Nuzzi. Il programma di cronaca, in onda per due edizioni nell’estate del 2014 e del 2015, martedì 26 febbraio tornerà in prime time sulla rete ammiraglia del Biscione con uno speciale. L’obiettivo della mossa sembra chiaro: arginare l’emorragia di ascolti portando su Canale5 l’approfondimento noir ...