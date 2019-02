Scuola | docenti pagati dalla Regione | il Friuli Venezia Giulia anticipa tutti

Scuola : docenti pagati dalla Regione - il Friuli anticipa tutti : La giunta stanzia due milioni per assumere insegnanti di sostegno, presidi e amministrativi. L'assessora Rosolen: "Un accordo storico"

Sciopero Scuola del 27 febbraio : docenti e personale ATA contro la regionalizzazione : I docenti e il personale ATA di tutti gli istituti scolastici e delle università italiane potrebbero incrociare le braccia nella giornata di mercoledì 27 febbraio a causa dello Sciopero indetto da Unicobas a livello nazionale. Tale protesta è stata indetta per esprimere il dissenso contro la regionalizzazione dell'istruzione che potrebbe coinvolgere le scuole e le università della Penisola. Lo Sciopero sarà previsto per l'intera giornata di ...

Scuola - assunzioni docenti ultime notizie : a settembre si rischia il tracollo : Ultimi giorni per l’invio della domanda di richiesta per la pensione secondo Quota 100. Il Ministero dell’Istruzione e quello delle Finanze attendono di conoscere i dati relativi ai docenti che presenteranno l’istanza per l’uscita pensionistica anticipata con il doppio requisito dei 62 anni di età e i 38 di versamenti contributivi. I dati serviranno per conoscere quali saranno le esigenze del turn over, per bandire ...

Tfr e Tfs : ricalcolo docenti e Personale Ata Scuola - come fare : Tfr e Tfs: ricalcolo docenti e Personale Ata scuola, come fare ricalcolo tfr 2019 Ultime notizie sul Tfr e Tfs per i docenti e il Personale Ata della scuola. Il Ministero della Pubblica Istruzione ha infatti avvisato il Personale del comparto scuola che nell’area SIDI è a disposizione degli utenti la funzione che consentirà l’applicazione dell’ultimo CCNL (19 aprile 2018), ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita. In ...

Scuola - TFA sostegno : Bussetti firma decreto e torna a parlare dei docenti : In un’intervista rilasciata a ‘Quotidiano Nazionale’, il ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, torna a parlare del ruolo degli insegnanti nella Scuola pubblica italiana: il titolare del dicastero di Viale Trastevere è stato duramente criticato, nei giorni scorsi, in merito alle dichiarazioni sulle scuole del Sud. Bussetti ha parlato dell’argomento ‘inclusione’, sottolineando come la Scuola italiana ...

Sciopero Scuola 15 marzo : protesta di docenti e personale ATA - lezioni a rischio : Il settore scolastico è interessato da una serie di scioperi in questo periodo. Dopo l’agitazione sindacale del 22 febbraio, proclamata da Feder-Ata e rivolta al personale DSGA facenti funzione, ci attenderà un’altra protesta entro la fine del mese. Si tratterà della protesta di tutto il personale della scuola, compreso quello ATA, che ha proclamato Sciopero Unicobas per la giornata del 27 febbraio. A distanza di pochi giorni ci attenderà un ...

Scuola - ‘Professione insegnante’ contro la regionalizzazione : ‘Docenti - firmate subito!’ : Uno degli argomenti maggiormente dibattuti sui social riguarda la questione della regionalizzazione: nei giorni scorsi vi abbiamo riferito in merito alle iniziative portate avanti dai sindacati e dalle varie associazioni scolastiche per contrastare il progetto che la Lega intende realizzare. A questo proposito, segnaliamo l’altrettanto importante iniziativa promossa dal gruppo Facebook ‘Professione Insegnante’ per dire No alla ...

Visita fiscale Inps docenti - Scuola e Personale Ata : orario medico : Visita fiscale Inps docenti, scuola e Personale Ata: orario medico orario Visita fiscale scuola Ci siamo spesso occupati di pubblicare guida sulla Visita fiscale Inps. Anche per il Personale della scuola, docenti e Personale Ata, non cambia molto rispetto a quanto finora scritto. Risulta comunque utile, ad anno appena iniziato, fare un ripasso di quello che significa Visita fiscale Inps, degli orari di reperibilità in cui può passare il ...

Scuola - lezioni a rischio mercoledì 27 febbraio per lo sciopero di docenti e personale ATA : mercoledì 27 febbraio le lezioni nelle scuole italiane sono a rischio a causa dello sciopero del personale docente e ATA annunciato da Unicobas Scuola e Università contro la regionalizzazione del sistema e confermato con una nota dal Miur: "No alle gabbie salariali e all'esame di Stato invalsizzato".Continua a leggere

Scuola : corso di esorcismo rimosso da portale Sofia - non è per docenti - : Lo ha comunicato l'Ateneo pontificio Regina Apostolorum, dopo la polemica esplosa nei giorni scorsi , spiegando che si è trattato di un errore e precisando che si terrà comunque regolarmente presso la ...

Scuola : corso di esorcismo rimosso da portale Sofia - non è per docenti : Scuola: corso di esorcismo rimosso da portale Sofia, non è per docenti Lo ha comunicato l’Ateneo pontificio Regina Apostolorum, dopo la polemica esplosa nei giorni scorsi , spiegando che si è trattato di un errore e precisando che si terrà comunque regolarmente presso la sede dell’Università Parole chiave: ...

La regionalizzazione della Scuola spaventa docenti che non potrebbero più tornare a casa : Nel contratto di governo tra Movimento 5 Stelle e Lega c’è un punto che adesso sembra provocare uno strappo in seno alla maggioranza. Il punto 20 del documento sottoscritto da Salvini e Di Maio quando si accordarono per formare il nuovo esecutivo prevede la regionalizzazione della scuola, cioè un aumento di autonomia nell’ambito dell’istruzione alle regioni come da tempo chiedono Lombardia e Veneto. Dai rappresentanti della parte di governo ...

Scuola - regionalizzazione : ecco perché i docenti del Sud hanno paura : La deputata del Movimento 5 Stelle, Lucia Azzolina, è intervenuta in qualità di ospite alla trasmissione ‘Omnibus’, in onda su La7. L’esponente grillina ha parlato dello scottante tema riguardante l’autonomia scolastica e la regionalizzazione. ‘La prima cosa che dovrebbe essere fatta prima di pensare all’autonomia, è stabilire quali sono i livelli essenziali delle prestazioni. Non si può pensare che ci siano ...

Visita fiscale Inps docenti - Scuola e Personale Ata : orario medico : Visita fiscale Inps docenti, scuola e Personale Ata: orario medico orario Visita fiscale scuola Ci siamo spesso occupati di pubblicare guida sulla Visita fiscale Inps. Anche per il Personale della scuola, docenti e Personale Ata, non cambia molto rispetto a quanto finora scritto. Risulta comunque utile, ad anno appena iniziato, fare un ripasso di quello che significa Visita fiscale Inps, degli orari di reperibilità in cui può passare il ...