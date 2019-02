Sci alpino - Mondiali Juniores | splendido Alex Vinatzer | l' azzurro è il nuovo campione

Sci alpino - caos cronometraggio a Crans Montana : cambia di nuovo l'ordine di arrivo : cambia ancora l'ordine d'arrivo della discesa di Crans Montana: Schmidhofer e Suter sul podio dietro Goggia, guadagnano una posizione Brignone, Fanchini e Delago La FIS ha di nuovo modificato l'ordine ...

Sci alpino – Mondiali Juniores - Vinatzer non sta nella pelle : “vincere è sempre una sensazione bellissima” : Il nuova campione del mondo Juniores di slalom ha analizzato la vittoria ottenuta in Val di Fassa Alex Vinatzer è un volto già noto nel panorama italiano e internazionale dello sci alpino. L’oro in slalom ai Mondiali Juniores in Val di Fassa è la semplicemente la grande conferma di un talento che era già stato argento a Davos nella scorsa stagione, ancora prima aveva trionfato agli Eyof sia in gigante che in slalom e soprattutto ha ...

Sci alpino - Alex Vinatzer : “Vincere un Mondiale juniores è bellissimo - proverò ad arrivare nei primi cinque in Coppa” : Alex Vinatzer ha conquistato la medaglia d’oro nello slalom dei Mondiali juniores di sci alpino che si stanno disputando in Val di Fassa. L’azzurro, che in questa stagione si è ben espresso in Coppa del Mondo, ha dominato la gara e si è messo al collo l’oro iridato di categoria dopo aver vinto il bronzo assoluto nel team event di Are. Lo slalomista ha manifestato tutta la sua gioia ai microfoni della Fisi: “Sono ...

Sci alpino - Mondiali Juniores 2019 : Alex Vinatzer CAMPIONE DEL MONDO! Oro storico in slalom per l’Italia : L’Italia si sblocca con il suo CAMPIONE. Alex Vinatzer ha vinto la medaglia d’oro nello slalom dei Mondiali Juniores in corso di svolgimento in Val di Fassa. L’altoatesino ha confermato il pronostico della vigilia, dominando gli avversari e regalando all’Italia il primo titolo di questa rassegna iridata. L’ultimo oro azzurri in un Mondiale Juniores risaliva al 2015, quando Henri Battilani vinse in discesa libera ad ...

Sci alpino - caos cronometraggio a Crans Montana : cambia di nuovo l’ordine di arrivo : cambia ancora l’ordine d’arrivo della discesa di Crans Montana: Schmidhofer e Suter sul podio dietro Goggia, guadagnano una posizione Brignone, Fanchini e Delago La FIS ha di nuovo modificato l’ordine d’arrivo della discesa femminile di Coppa del mondo disputata sabato a Crans Montana, dove il cronometro non si era fermato al traguardo per quattro atlete, le svizzere Joana Haehlen, Lara Gut-Behrami, Jasmine Flury e ...

Sci alpino – Mondiali Juniores : splendido Alex Vinatzer - l’azzurro è il nuovo campione del mondo di slalom : L’altoatesino ha chiuso con 1″38 sullo statunitense Benjamin Ritchie e 1″46 sul belga Sam Maes, al secondo bronzo consecutivo dopo quello in gigante Vincere non è mai scontato, anche quando sei il favorito numero uno. Alex Vinatzer, che in questa stagione ha trionfato pure in Coppa Europa, è il nuovo campione mondiale Juniores di slalom. In Val di Fassa, sulla pista Aloch, si presentava forte dell’argento ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : cambia la classifica della discesa di Crans Montana! Sofia Goggia vince - Schmidhofer e Suter sul podio : cambia ancora la classifica della discesa libera femminile di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino che si è disputata sabato 23 febbraio. Quel giorno, infatti, c’erano stati dei problemi con i cronometri e i tempi fatti registrare da Jasmine Flury, Joana Haehlen, Priska Nufer e Lara Gut-Behrami non erano stati presi correttamente a causa di una mancata comunicazione tra l’attrezzatura montata sulla ...

Sci alpino – Mondiali Juniores - Vinatzer al comando dopo la prima manche dello slalom maschile : prima manche strepitosa nello slalom ai Mondiali Juniores in Val di Fassa per l’azzurro, che ha oltre un secondo su tutti i rivali Strepitosa prima manche di Alex Vinatzer nello slalom dei Mondiali Juniores in Val di Fassa. Sulla pista Aloch l’altoatesino, partito con il pettorale numero 4, ha chiuso la prova con il tempo di 51″68, e al momento ha un vantaggio di 1″13 sullo statunitense Benjamin Ritchie e 1″25 ...

Sci alpino – Start list discesa femminile : Sofia Goggia sale al sesto posto - Ilka Stuhec guarda tutti dall’alto : Goggia risale al sesto posto della Start list di discesa dopo il trionfo di Crans Montana, Nicol Delago entra nella top ten Le azzurre guadagnano posizioni nella Start list di discesa dopo la bella prova di squadra di Crans Montana. Sofia Goggia, grazie al primo successo della stagione, risale al sesto posto dopo il lungo stop toccando quota 318 punti e scavalca Kira Weidle e l’infortunata Michelle Gisin. Nicol Delago, approfittando ...

Sci alpino – Start list gigante maschile : Hirscher sempre al comando - De Aliprandini mantiene la top-15 : Start list del gigante maschile, De Aliprandini si conferma tra i 15 dopo Bansko. Moelgg appena fuori Luca De Aliprandini resta nei primi quindici della Start list di gigante dopo aver chiuso al 17° posto a Basnko. L’azzurro si conferma in 14esima piazza con 147 punti, mentre Manfred Moelgg è appena fuori dal primo gruppo, sedicesimo a quota 126 punti, e Riccardo Tonetti è 21° a 111. Piccoli passi avanti per Simon Maurberger e Andrea ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher chiude i conti in gigante : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Brignone è sesta : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino – La Coppa del Mondo femminile fa tappa a Sochi : Da Crans Montana a Sochi, stessa formazione per il doppio appuntamento con la velocità femminile sulla neve russa Lo stesso team femminile protagonista nella tappa di Crans Montana è partito da Zurigo alla volta di Sochi per il doppio appuntamento sulla pista olimpica (sabato 2 marzo discesa e domenica 3 marzo supergigante, entrambe alle ore 8.30 con diretta televisiva su Raisport ed Eurosport). Il direttore sportivo ha convocato ...

Sci alpino - Mondiali Juniores - le impressioni di Kastlunger dopo l'argento in Val di Fassa : 'gara fantastica' : Tobias Kastlunger racconta le sue emozioni dopo l'argento nel gigante dei Mondiali Juniores di sci alpino in Val di Fassa Le dichiarazioni di Tobias Kastlunger che traccia anche un ritratto di sé dopo ...