Sarri-Kepa | il provvedimento del Chelsea al portiere | una settimana di stipendio in

calcioweb.eu

: Pazzesco: #Kepa rifiuta la sostituzione. La furia di #Sarri. - marcoconterio : Pazzesco: #Kepa rifiuta la sostituzione. La furia di #Sarri. - DiMarzio : #ChelseaManCity | #Kepa rifiuta il cambio: il 'no' del portiere, la rabbia di #Sarri in panchina ??? - MatteoPedrosi : Se il @ChelseaFC non prende provvedimenti contro #Kepa non è una società seria. In tal caso, non mi stupirei se… -

(Di martedì 26 febbraio 2019) Le ultime ore sono state calde in casa, in particolar modo sconfitta ai calci di rigore contro il Manchester City in finale di Carabao Cup ma a fare discutere è stato il gesto delche ha rifiutato la sostituzione imposta dal tecnico Maurizio, adesso arriva ildal: unadiin beneficenza. La multa, circa 220.000 euro, come riporta la stampa inglese, sarà devoluta alla fondazione del club. “Ho fatto un grosso errore nel modo in cui ho gestito la situazione”, ha detto in un comunicato il. “Imparerò da questo episodio e accetterò qualsiasi punizione o sanzione”. Parla anche: “Si è scusato con me, i suoi compagni e il club. Spetta alvedere se vogliono punirlo secondo le regole, ma da parte mia il caso è chiuso”, ha aggiunto il tecnico italiano.L'articolo ...