Sardegna al centrodestra | vince Solinas | “grillini” al 10% | Salvini esulta

Salvini vince anche in Sardegna ma chiarisce : 'Mai più con il centrodestra' : Salvini si dice soddisfatto del risultato delle elezioni in Sardegna, mentre per i suoi alleati di governo è stato un tracollo: alle ultime elezioni politiche (marzo 2018) i 5 Stelle conquistarono nell'isola un ottimo 42% dei consensi, mentre ora appena l'11%. Per il leader della Lega il risultato non cambia la situazione di governo e riconferma l'accordo con i grillini, per quanto riguarda invece una eventuale alleanza con il centrodestra per ...

In Sardegna vince il centrodestra. Il Pd? Serve una nuova alleanza democratica : In Sardegna vince l'alleanza che un tempo aveva Berlusconi come principe assoluto. Oggi lo scettro del comando è passato a Salvini, impegnato a governare assieme ai Cinque Stelle, eppure in perfetta sintonia, nei Comuni e nelle Regioni, con i vecchi partner di centrodestra. Questa anomalia alla lunga non può durare.Se osserviamo il quadro che emerge dall'Isola, possiamo ricavare alcune indicazioni utili. Sebbene divisi sul ...

Sardegna - analisi del voto : tra i pastori tanti astenuti e molti voti al centrodestra. E oggi riprende il negoziato sul latte

Il centrodestra conquista anche la Sardegna : Mentre lo spoglio è ancora in corso, i dati sulle elezioni regionali in Sardegna confermano e amplificano quelli del voto in Abruzzo: ampia affermazione del centrodestra, con la Lega leader indiscussa della coalizione; un centrosinistra molto indietro ma in ripresa, grazie a un candidato "esterno" e al di fuori delle liti che lacerano il Pd; un M5s la cui parabola discendente appare in accelerazione. A scrutinio ancora in corso, ...

Vince centrodestra - Solinas governatore Sardegna : “Priorità alla gente comune” : Lo scrutinio si trascina a rilento ma i risultati delle elezioni regionali in Sardegna sono ormai chiari e aprono una questione dentro il Movimento cinque stelle. Ma anche nel centrodestra, con i ripetuti appelli di Forza Italia alla Lega a staccare la spina del governo giallo-verde. E, infine, anche nel centrosinistra dove si discute sulla formula del vecchio Ulivo apparsa valida, se non Vincente, sia in Abruzzo che in Sardegna. Quando sono ...

Sardegna - il centrodestra «pesca» da M5S e astenuti. Fi dimezza i voti - tiene il Pd : Il centrodestra passa dal 31,1% delle politiche al 48% delle regionali. E “pesca” voti tra gli astenuti e tra gli elettori M5s della precedente tornata elettorale. Un quarto dei voti del candidato del centrosinistra Massimo Zedda provengono dal bacino M5s. Lo dice lo studio Swg sui flussi tra le politiche 2018 e le regionali sarde di domenica...