Sardegna al centrodestra | i grillini sprofondano al 10% 

Elezioni regionali in Sardegna : vince il centrodestra con Solinas - crollo M5s : Christian Solinas è il nuovo governatore della Sardegna con oltre il 47% dei voti. Un risultato che, come quello abruzzese , sancisce l'ennesima vittoria del centrodestra unito , vicino al 52%, , il ...

Sardegna - il centrodestra «pesca» da M5S e astenuti. Fi dimezza i voti - tiene il Pd : Il centrodestra passa dal 31,1% delle politiche al 48% delle regionali. E “pesca” voti tra gli astenuti e tra gli elettori M5s della precedente tornata elettorale. Un quarto dei voti del candidato del centrosinistra Massimo Zedda provengono dal bacino M5s. Lo dice lo studio Swg sui flussi tra le politiche 2018 e le regionali sarde di domenica...

Sardegna - vince Solinas (centrodestra). Zedda ammette la sconfitta : Dopo oltre il 65% di sezioni scrutinate lo scenario delle elezioni in Sardegna è delineato, con il candidato di centrodestra Solinas che consegue una netta vittoria. Decisamente inferiore alle attese la performance di M5S, al momento al di sotto del 12%. Il candidato Desogus: «È un risultato netto e chiaro e per M5s non è quello delle aspettative». Conte: nessuna conseguenza sul Governo. Salvini: la Lega vince 6 a zero sul ...

La Sardegna al centrodestra : vince Solinas. Zedda ammette la sconfitta. Crollo M5S. Salvini esulta : «La Lega vince 6-0 sul Pd» : Operazioni in ritardo nell’isola. Le prime reazioni: Conte: «Nessuna conseguenza sul governo». Di Maio: «Siamo vivi e vegeti»

Sardegna : Solinas (centrodestra) verso il successo e crollo M5S. Salvini : “Lega 6-0 sul Pd” : Il più prudente è lui, anche se alla conclusione dello scrutinio mancano a questo punto meno della metà dei seggi. Le proiezioni però vanno tutte in quella direzione e lo spoglio di quasi mille sezioni su 1840 mostrano che Christian Solinas (segretario del Partito sardo d’azione e senatore della Lega) è a un passo dal diventare nuovo governatore d...

