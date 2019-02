SAMSUNG Galaxy S10+ | S10 e S10E | tris di ASSI per SAMSUNG

SAMSUNG Galaxy S10 sembra avere un Face Unlock facile da ingannare e un sensore in-display “visibile” : Il sistema di sblocco tramite riconoscimento facciale dei nuovi Samsung Galaxy S10 sembra essere facile da ingannare. Nel frattempo scopriamo che, in caso di forte controluce, il sensore ultrasonico sotto il display diventa visibile. L'articolo Samsung Galaxy S10 sembra avere un Face Unlock facile da ingannare e un sensore in-display “visibile” proviene da TuttoAndroid.

SAMSUNG Galaxy A50 è lo smartphone che sfida la concorrenza cinese giocando sul prezzo : Samsung si presenta al Mobile World Congress 2019 con un nuovo smartphone di fascia intermedia, il Galaxy A50. Liquidati i top di gamma in un evento dedicato, alla fiera di Barcellona l’attenzione è focalizzata sull’ampia fascia di utenti con un budget inferiore a 400 euro. La caratteristica principale del nuovo modello infatti è il prezzo. Per fronteggiare la concorrenza agguerrita di Huawei e Xiaomi, l’azienda sud coreana ...

Smartphone Android in offerta oggi 26 febbraio : Huawei P20 Lite - Huawei Mate 20 Pro - Xiaomi Mi A2 Lite - Huawei Mate 20 Pro e SAMSUNG Galaxy Note 9 : oggi in offerta Huawei P20 Lite, Xiaomi Mi MIX 2, Huawei Mate 20 Pro, Xiaomi Mi A2 Lite, Samsung Galaxy A9 e Note 9. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 26 febbraio: Huawei P20 Lite, Huawei Mate 20 Pro, Xiaomi Mi A2 Lite, Huawei Mate 20 Pro e Samsung Galaxy Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Colpaccio SAMSUNG Galaxy Note 8 Vodafone e Tre Italia con Android 9 Pie - link download il 26 febbraio : Stiamo assistendo ad una brusca accelerazione relativa all'aggiornamento Android 9 Pie su Samsung Galaxy Note 8. Nella giornata di ieri, abbiamo avuto il piacere di fornire ai nostri lettori la notizia dell'avvio della distribuzione del corposo update per i modelli no brand del phablet 2017. Oggi 26 febbraio, ci troviamo a commentare un'interessante passo in avanti compiuto invece per alcuni modelli serigrafati. Sia i Samsung Galaxy Note 8 ...

Proposta 3 Italia per SAMSUNG Galaxy S10 : prezzo mensile a rate : Vi abbiamo già parlato delle offerte a rate di Wind, Vodafone e TIM (in questo caso valide per la linea fissa) per l'acquisto dei Samsung Galaxy S10 e S10 Plus: adesso è il momento di concentrarci sulle proposte di 3 Italia, che permette di scegliere tra due diverse soluzioni per i modelli da 128 e 512GB. Nel primo caso, l'anticipo è nullo e le rate 30 su base mensile, in associazione all'offerta ALL-IN Power (9.99 euro/mese per minuti senza ...

Screenshot su SAMSUNG Galaxy S10 Plus : Come catturare Screenshot su Samsung Galaxy S10 Plus sull’ultimo smartphone Samsung. Il tutorial semplice per fare Screenshot su Samsung Galaxy S10 Plus.

Subito Pie sui SAMSUNG Galaxy S8 Vodafone - ad un giorno dai no brand : Non si sono fatti troppo attendere i Samsung Galaxy S8 brand Vodafone, che a distanza di nemmeno un giorno pieno dalla ricezione dell'aggiornamento di Android 9.0 Pie da parte degli esemplari no brand Italia, accolgono anch'essi l'ultima major-release, assistita dalla nuova One UI. Il pacchetto è sempre lo stesso, rispondente alla sigla G950FXXU4DSBA (non abbiamo ragione di credere che non seguiranno a ruota i modelli plus serigrafati dal ...

I SAMSUNG Galaxy S stanno per annunciare l'addio : L'azienda sta esaminando tutte le opportunità, in modo da scegliere appellativi più attraenti e intuitivi per incuriosire e conquistare gli utenti del mondo. Attendiamo le novità che arriveranno ...

Screenshot SAMSUNG Galaxy S10e : Come catturare Screenshot su Samsung Galaxy S10e sull’ultimo smartphone Samsung. Il tutorial semplice per fare Screenshot su Samsung Galaxy S10e.

SAMSUNG Galaxy S10 e S10+ disponibili anche con TIM - Vodafone - Wind e Tre : I nuovi top di gamma Samsung Galaxy S10 e Samsung Galaxy S10 Plus possono essere acquistati a rate o integralmente anche con TIM, Vodafone, Wind e Tre. L'articolo Samsung Galaxy S10 e S10+ disponibili anche con TIM, Vodafone, Wind e Tre proviene da TuttoAndroid.

Screenshot SAMSUNG Galaxy S10 come si fa : come catturare Screenshot su Samsung Galaxy S10 sull’ultimo smartphone Samsung. Il tutorial semplice per fare Screenshot su Samsung Galaxy S10.

Due armi per il SAMSUNG Galaxy Note 10 : strada in discesa? : Presentati i Samsung Galaxy S10, è normale che l'attenzione si concentri sul Samsung Galaxy Note 10, il prossimo phablet del colosso di Seul. Stando a quanto riportato da SamMobile, il dispositivo, contraddistinto dal product-code 'SM-N975GF', sarà provvisto di 4 fotocamere posteriori (si tratterà del secondo terminale dotato di una simile configurazione, dopo il Galaxy S10 5G). Il portatile potrebbe supportare gli standard di rete 5G, visto il ...

SAMSUNG Galaxy Cup – La Banca Valsabbina si prepara alla trasferta contro l’Unet E-work Busto Arsizio : le sensazioni di Mazzola : Busto – Brescia di sabato sarà in diretta Rai Sport+HD dalle 20.30. Le sensazioni di Mazzola, Nicoletti 300 punti in stagione Una sconfitta dal retrogusto amaro. Lo 0-3 subito dall’èpiù Pomì Casalmaggiore non ha rispecchiato, almeno in parte, la prestazione e il valore delle Leonesse della Banca Valsabbina. Le ragazze di coach Enrico Mazzola hanno tenuto testa in tutti i parziali di gara all’attrezzata compagine casalasca, quarta in ...

Prima mossa di Vodafone per vendere i SAMSUNG Galaxy S10 a rate : offerte del 26 febbraio : Comincia ad essere più chiaro il quadro delle offerte da parte dei vari operatori per spingere le vendite del nuovo Samsung Galaxy S10, considerando il fatto che oggi 26 febbraio possiamo iniziare ad analizzare le proposte di Vodafone dopo esserci concentrati su Wind nella giornata di ieri. Premetto che, al momento della pubblicazione dell'articolo, sono ancora frammentarie le notizie riguardanti le mosse dell'operatore rosso, ma qualche indizio ...