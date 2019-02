Sampd' oro | che reunion a cena | ' L' amicizia durerà per sempre'

Sampdoria - si riforma la Sampd'oro... a cena con Vialli : ... nell'ambito del decennale della scomparsa di Candido Cannavò, celebre direttore de La Gazzetta dello Sport. In serata poi ci sarà una cena da non perdere: si riunirà infatti gran parte di quella ...

Vialli - Mancini e quella Sampdoria d'oro : viaggio in un calcio che non esiste più : Il tracciante su punizione di Koeman, nei supplementari, decreta con la sconfitta della Samp anche fine di un mondo. Vialli va alla Juve, Boskov alla Roma, comincia una lunga diaspora. Il distacco è ...

Inter-Sampdoria - Giampaolo infuriato : “il gol di Nainggolan? C’era un fallo clamoroso su Ekdal” : L’allenatore doriano ha parlato dopo il ko subito contro l’Inter a San Siro, esprimendo la propria rabbia per un episodio dubbio Schiuma rabbia Marco Giampaolo dopo la sconfitta subita dalla Sampdoria a San Siro, il gol di Nainggolan valso il 2-1 per l’Inter non va giù all’allenatore doriano, apparso alquanto nervoso nel post gara. Spada/LaPresse Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’attenzione del manager ...

Inter-Sampdoria - conferenza Spalletti : “Su Icardi presa una scelta dolorosa” : INTER SAMPDORIA conferenza Spalletti – Alla vigilia del match di campionato contro la Sampdoria, Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa. L’ex allenatore della Roma ha commentato la vicenda Icardi: “Per noi ripeto è stata una scelta dolorosa e difficile da prendere. Per il ruolo che hai quando professionalmente ti chiami in un […] L'articolo Inter-Sampdoria, conferenza Spalletti: ...

Serie A Sampdoria - per Colley lavoro specifico in palestra : GENOVA - Doppia seduta di allenamento per la Sampdoria . Al Mugnaini di Bogliasco i blucerchiati hanno lavorato in vista del prossimo impegno di campionato, contro l' Inter . Il tecnico Giampaolo ha ...

Nuovo stadio Ferraris - Sampdoria e Genoa al lavoro : 40 milioni di euro per rinnovare Marassi : Sampdoria e Genoa sono al lavoro con il comune di Genova per prorogare la concessione dello stadio Ferraris che verrà successivamente rinnovato Lo stadio Ferraris di Genova potrebbe presto subire una restaurazione importante. Genoa e Sampdoria sono al lavoro con il comune per l’assegnazione della concessione dello stadio per i prossimi 99 anni. Dopodiché si passerà al rinnovamento di alcune parti della struttura, come rivelato oggi ...

Serie A Sampdoria - lavoro individuale per Barreto e Bereszynski : GENOVA - La partita con la Juventus è alle porte: oggi la Sampdoria è scesa in campo divisa in due gruppi di lavoro: seduta rigenerativa per i calciatori maggiormente impegnati nella gara di ieri ...

Serie A Sampdoria - lavoro personalizzato per Barreto : GENOVA - La marcia d'avvicinamento alla trasferta di Empoli prosegue con una seduta d'allenamento mattutina. A Bogliasco, allenamento specifico per Edgar Barreto , terapie, fisioterapia e lavoro ...