Rozzano | omicidio nel parcheggio di un supermercato | i carabinieri sulle tracce del killer

(Di martedì 26 febbraio 2019) Alle ore 18 di lunedì 25 febbraio improvvisamente quattro spari riecheggiano tra i palazzi di viale Lazio a, nell’hinterland milanese. Si tratta dei colpi di pistola indirizzati ad Antonio Crisanti, di 63 anni. L’uomo cade a terra, ormai esanime, nel piccolosituato sul retro del“Il Gigante”.I soccorritori del 118, arrivati poco dopo sul luogo dell’agguato, non possono fare altro che constatare il decesso. Chi ha sparato è già in fuga, iperò seguono sin da subito una pista precisa e fanno partire la caccia all’uomo. Secondo gli inquirenti (come riportato da Corriere.it) a premere il grilletto contro Crisanti, che è residente in Campania ma che da qualche tempo vive a Milano dove risiede la figlia, proprietaria di un bar, sarebbe stato un suo familiare....