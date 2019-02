Ronaldo | il retroscena esclusivo | Io sto benissimo qui!

Juventus - Paratici svela tutto : la trattativa Ronaldo - il retroscena su Icardi ed il futuro di Allegri e Dybala : La Juventus pensa al presente con importanti obiettivi in campionato e Champions League ma guarda anche al futuro con l’obiettivo di costruire una squadra sempre più forte e competitiva. Si candida ad essere protagonista il dirigente Fabio Paratici che ha deciso di raccontarsi e svelare importanti retroscena a Walter Veltroni, ecco l’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’: “la trattativa per Ronaldo? Quando ...

Muriel e il retroscena del suo primo incontro con Ronaldo : Luis Muriel è stato da sempre paragonato a Ronaldo il Fenomeno. Voci che probabilmente a volte hanno inciso nelle prestazioni del colombiano che - a detta di molti - avrebbe passato dei momenti no ...

Cristiano Ronaldo - il retroscena della serata no - : Neanche una rara serata horror di Cristiano Ronaldo ha scalfito la corsa della Juventus, che ha stabilito l'ennesimo record vincendo la diciottesima partita sulle prime venti in serie A. Il cinque ...

Juve-Chievo - Allegri svela un clamoroso retroscena sul rigore di Ronaldo : Successo della Juventus contro il Chievo, ecco le dichiarazioni di Massimiliano Allegri ai microfoni di Sky Sport, successo con il punteggio di 3-0 e con il minimo sforzo: “la squadra ha fatto una buona partita e non era semplice, poteva esserci poca attenzione, la squadra si è dimostrata matura, abbiamo sbagliato solo al 70′. Emre Can? Ha fatto una buona partita come tutti, deve provare ad aumentare il ritmo, a livello fisico ...

Juve - Ronaldo parla arabo : il retroscena su Ozil : ' Così Ronaldo parla arabo ': l'attaccante della Juventus ha un ottimo feeling con il mondo musulmano, come racconta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport . 'Lo scorso ottobre in una diretta Instagram ha salutato la compagnia con un 'Salama laikum' ed è arrivato un diluvio di ...

Juve - retroscena Ramsey-Ronaldo : c'è un altro colpo argentino per giugno : ' Ramsey ha scelto la Juve per Ronaldo'. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport in prima pagina: 'colpo piazzato, sorpasso sul PSG: decisivo CR7. E per giugno c'è il colpo argentino, Romero del Genoa'.

Paratici - retroscena su Cristiano Ronaldo e Gigi Buffon - : Paratici ha parlato anche di Antonio Conte e Massimiliano Allegri: 'Negli ultimi otto anni abbiamo avuto due dei migliori allenatori del mondo come Conte e Allegri. Sono due allenatori diversi: Conte ...

Real Madrid - Kakà e i retroscena dello spogliatoio : “Cristiano Ronaldo un po’ vanitoso. Mourinho…” : In un’intervista rilasciata a Grande Círculo, trasmissione di SporTV, Kakà ha svelato qualche retroscena relativo alla sua esperienza Madridista, condizionata dagli innumerevoli problemi fisici. Il brasiliano, Pallone d’Oro 2007, si è soffermato soprattutto su Ronaldo e Mourinho, rispettivamente stella e padrone dello spogliatoio merengue. L’ex trequartista del Milan ha sottolineato i pregi e l’unico difetto ...

