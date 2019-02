Roma Stazione Trastevere | via a riqualificazione piazzale | nuove banchine e percorsi

Roma - manifestazione No Tmb Salaria. Dopo l’incendio torna la protesta : “La sindaca Raggi chiuda per sempre l’impianto” : “Dopo l’incendio dello scorso dicembre, il Tmb di via Salario va chiuso definitivamente e l’area deve essere subito riqualificata. Non si può più perdere altro tempo”. È quanto afferma Stefano Pedica del Pd che ha partecipato alla manifestazione contro il Tmb organizzata dai cittadini. “Dopo anni di puzza e il maxi incendio, è ora di dire basta – aggiunge Pedica – I cittadini hanno bisogno di vedere atti ufficiali ...

Roma - sorpreso alla stazione Tiburtina con 26 chili di marjiuana : arrestato : Sequestrati dai militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma 26 chili di marijuana nei pressi della stazione Tiburtina a Roma. arrestato un cittadino di nazionalità nigeriana ...

‘Ndrangheta - intestazione fittizia : 9 assolti. Dissequestrati 3 ristoranti a Roma : Sono stati assolti dall’accusa di intestazione fittizia di beni e tre ristoranti in centro a Roma sono stati Dissequestrati. È la sentenza dei giudici della quarta sezione panale della capitale per nove imputati accusati di aver attribuito in modo artificioso ad altri soggetti la titolarità di alcuni ristoranti ed esercizi commerciali. I beni era stati sequestrati nel 2015 nell’ambito di un’operazione della Dia sulle infiltrazioni della ...

Tutti in strada per Manuel : manifestazione a Roma per il giovane nuotatore Bortuzzo [GALLERY] : Quanto calore per Manuel Bortuzzo: manifestazione a Roma per il giovane talento azzurro del nuoto sparato qualche sera fa nella Capitale Roma scende in strada per Manuel Bortuzzo: nella Capitale si è tenuta una manifestazione per dimostrare tutta la vicinanza e l’affetto al giovane nuotatore italiano, che ha perso l’uso delle gambe a causa dell’aggressione di qualche sera fa. La giovane promessa azzurra è stata sparata da ...

Cgil Cisl e Uil in piazza a Roma : manifestazione unitaria dei sindacati. Landini : "Noi il cambiamento - governo ci ascolti" : 'Il governo non può essere autoreferenziale perché l'economia sta andando male e un governo del cambiamento non può cambiare il paese in peggio. Si confronti con i sindacati, noi siamo pronti a fare ...

Roma - al via la manifestazione unitaria dei sindacati : “Il governo torni indietro ed esca dalla realtà virtuale” : Crescita, sviluppo, lavoro, pensioni e fisco: i sindacati chiedono al governo di aprire un confronto di merito e cambiare la politica economica, ascoltando i lavoratori. E per la prima dal 2013 tornano in piazza in maniera unitaria, a Roma. La manifestazione nazionale di Cgil, Cisl e Uil era stata inizialmente programmata in piazza del Popolo – e poi spostata alla luce di una partecipazione più ampia di quella in un primo momento prevista- ...

“Meno social più stato sociale” : a Roma la manifestazione per una nuova politica economica : Piazza della Repubblica gremita, a Roma, per la manifestazione unitaria di Cgil Cisl e Uil per richiedere al governo una nuova politica economica fatta di investimenti e lavoro. Palloni colorati, cartelli, striscioni e musica scandiscono l’attesa per l’avvio del corteo: un serpentone colorato che sfilerà fino a Piazza San Giovanni. ...

Sindacati - a Roma la manifestazione unitaria di Cgil - Cisl e Uil contro la manovra. FOTO : Sindacati, a Roma la manifestazione unitaria di Cgil, Cisl e Uil contro la manovra. FOTO Le sigle tornano in piazza riunite per la prima volta dopo 6 anni, con lo slogan "Futuro al lavoro". Sostengono proposte su sviluppo, lavoro e pensioni e chiedono al governo di aprire un confronto sulla legge di bilancio. Furlan: ...

