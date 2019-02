Roma | il padre di Zaniolo annuncia il rinnovo | “si farà a fine stagione Raiola? Si è

Juve - l'annuncio del padre di Zaniolo : 'Rinnova con la Roma a fine stagione' : Roma - La Juventus monitora sempre con più attenzione la questione relativa a Nicolò Zaniolo . Fabio Paratici è stregato dal talento della Roma che alla sua prima stagione da professionista ha ...

Roma - Pellegrini esulta col dito in bocca : ad agosto diventerà padre : L'esultanza alla Francesco Totti , ma per motivi diversi. Se l'ex capitano dopo i gol imitava la moglie mentre si concentra, il dito messo in bocca da Lorenzo Pellegrini dopo la rete al Frosinone è ...

Roma - 14enne morto schiacciato dal padre/ Uomo caduto dal tetto per un colpo di vento : Tragedia a Capena , Roma, : un 14enne è morto schiacciato dal padre, che era caduto dal tetto a causa di un colpo di vento. L'Uomo lo stava sistemando

Corea Nord - rimpatriata con la forza la figlia dell'ex ambasciatore a Roma dopo che il padre aveva disertato : 'Così il mondo ha deciso di parlare prima di pace che di denuclearizzazione della penisola Coreana'.

Roma - grave una bimba di 3 anni picchiata dal padre : arrestato : Roma, 14 feb., askanews, - Un 24enne di Genzano, alle porte di Roma, è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio per aver picchiato la figlia di 3 anni, ricoverata ora in gravi ...

Enrico Letta fa eco a Romano Prodi : "Zingaretti può essere padre del Pd - attorno a lui e Calenda si può costruire" : "L'intervista di Prodi mi è piaciuta e la condivido. Mi piacerebbe molto che si realizzasse il suo auspicio di avere un padre per il Pd e Zingaretti potrebbe esserlo. Credo che Zingaretti e Calenda siano persone attorno alle quali si possa costruire una proposta alternativa per gli italiani". A dirlo è l'ex presidente del Consiglio, Enrico Letta, intervenendo a 24Mattino su Radio 24 con Maria Latella. Quanto al consenso del Pd alle ...

Romano Prodi : "Al Pd serve un padre - Zingaretti può diventarlo" : "Per il Partito democratico c'è bisogno di una figura autorevole, che sappia finalmente ascoltare, riconciliare, tranquillizzare ma anche decidere". Lo dice a Repubblica, l'ex premier Romano Prodi.Secondo il Professore questa figura può essere Nicola Zingarettise intensifica il lavoro di allargamento e di pacificazione che ha iniziato: le sue possibilità sono molte, ma lo dovranno decidere le centinaia di migliaia di ...

Manuel Bortuzzo - il padre del nuotatore ferito a Roma : sa della paralisi - Sky TG24 - : Franco Bortuzzo racconta al Corriere della Sera che il figlio, giovane promessa del nuoto rimasta ferita sabato notte in una sparatoria a Roma, "beve e mangia da solo". "Fatti coraggio mamma", ha ...

Roma - Kluivert padre : “Justin? Decisione sbagliata” : Roma, Kluivert non va? Patrick: “Doveva rimanere in Olanda”- È uno dei giovani più interessanti del panorama europeo. Arrivato alla Roma tra l’entusiasmo e lo scetticismo, le prestazioni fin qui di Kluivert hanno dato motivo di discussione soprattutto ai dubbiosi del suo sbarco a Roma. Classe 1999, la stessa di Donnarumma e Zaniolo per intenderci, […] L'articolo Roma, Kluivert padre: “Justin? Decisione sbagliata” proviene da Serie A News ...

Padre ferito - a Roma si rischia vita : ANSA, - Roma, 4 FEB - "Adoro Roma, però qui c'è un problema da risolvere. Non è possibile che si rischi la vita per niente, anche andando a mangiare un semplice panino. Questo è un problema distante ...