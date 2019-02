Roma | domenica 3 marzo Papa in visita a parrocchia San Crispino a Labaro

Maltempo - crollano muri e alberi : tre morti nel Lazio | Troppo vento a Roma : domenica "al chiuso" : Due persone sono morte ad Alvito per il crollo di un muro, forse causato dal Maltempo. Una terza vittima a Guidonia. Disagi in tutto il Sud. A Bari arenate un mercantile e il rimorchiatore inviato in soccorso.

Roma : all’Olimpico attesi 50.000 spettatori per Italia-Irlanda di domenica : Roma – Terzo turno del Sei Nazioni 2019, seconda sfida casalinga per la Nazionale di rugby che riceve l’Irlanda attualmente seconda nel ranking mondiale. Una sfida piena di fascino tra due squadre che soprattutto negli Anni 90 hanno dato vita ad incontri spesso ad armi pari. Questa volta saranno di fronte un’Italia giovane, guidata dal tecnico Conor O’Shea, che sta costruendo il proprio futuro, ed un’Irlanda ...

Roma - eventi per il fine settimana di venerdì 22 - sabato 23 e domenica 24 febbraio 2019 : Per i più piccoli, Scienza divertente. Vita sotto il mare , al Museo Civico di Zoologia sabato 23 febbraio alle 15.30 , 5-7 anni, e alle 16.00 , 8-11 anni, , è un'immersione nelle profondità del ...

Domenica 10 Febbraio - clima Primaverile in pieno Inverno : +21°C in Sardegna - +19°C a Pescara - +18°C in Romagna [DATI] : 1/5 ...

Smog Roma : 123 multe nelle prime 5 ore di stop delle auto nella domenica ecologica : nella prima fascia di stop (07:30-12:30) alle auto nella quarta domenica ecologica, sono state 123 le violazioni, su oltre 1.000 verifiche, riscontrate dalla polizia locale di Roma Capitale. I controlli proseguiranno anche nella fascia oraria pomeridiana prevista. I dati definitivi saranno disponibili dopo le 20:30. L'articolo Smog Roma: 123 multe nelle prime 5 ore di stop delle auto nella domenica ecologica sembra essere il primo su Meteo Web.

Roma : domenica ecologica - stop ai veicoli privati : Roma – Quarta e penultima domenica ecologica nella Capitale: all’interno della fascia verde stop al traffico privato. Nello specifico il divieto di circolazione riguarda i veicoli con motore “endotermico” (benzina e diesel) all’interno della nella “Fascia Verde”. La limitazione è estesa anche agli autoveicoli diesel Euro 6. Il provvedimento è stato emesso per contenere le emissioni inquinanti e ...

Domenica 10 febbraio a Roma un'aurora boreale molto particolare : Dopo 160 anni il magico fenomeno dell'aurora boreale torna a Roma. Sulla cupola Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica, l'aurora sarà proiettata in live streaming direttamente dalla Lapponia. Grazie al supporto creativo di Pukki Visual, un'agenzia specializzata in produzione visiva, è stata posizionata una webcam presso l'osservatorio di Geofisica di Sodankylä, dell'Università di Oulu. Il clou dell'evento è previsto per le 19 e sarà ...

Roma : domenica allo zoo capitolino si celebra il ‘Darwin Day’ : Roma – In occasione del ‘Darwin Day’, domenica 10 febbraio il Bioparco di Roma organizza visite guidate speciali all’interno del Parco in compagnia di un naturalista che, seguendo il pensiero del grande scienziato, condurra’ le famiglie alla scoperta dei segreti della natura. Il titolo delle visite e’ “A passeggio con Darwin”, inizieranno alle 11.00 e avranno la durata di un’ora. ...

Eventi culturali a Roma per venerdì 8 - sabato 9 e domenica 10 febbraio : A loro disposizione un programma artistico e culturale di ampio respiro con visite alle mostre, incontri per bambini e adulti, spettacoli e concerti, oltre naturalmente alla possibilità di ammirare ...

