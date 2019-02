«Rimborsi | non fu derubata dall' ex» Sarti | M5S | si autospende e si dimette da presidente

Rimborsi M5S - la Procura di Rimini : "Giulia Sarti non fu derubata dall'ex" : La Procura di Rimini ha chiesto l'archiviazione per Bogdan Andrea Tibusche, alias Andrea De Girolamo come ama farsi chiamare sul web. Tibusche è l'ex fidanzato di Giulia Sarti, deputata dei 5 Stelle che nel febbraio 2018 è finita insieme ad altri al centro dello scandalo "rimborsopoli" svelato da 'Le Iene'. Alla vigilia delle elezioni del 4 marzo il programma di Italia Uno smascherò alcuni deputati e senatori dei 5 Stelle che avevano ...

Rimborsi - Villarosa : «Ai truffati delle banche daremo più soldi. Non vedo speculatori» : Così il sottosegretario all'Economia, Alessio Villarosa, Cinquestelle, difende la norma che estende il ristoro da parte dello Stato anche a chi Alessio Villarosa, sottosegretario all'Economia, del ...

Banche - i timori dei risparmiatori truffati : Rimborsi non automatici : ... è proprio su questa presunzione giuridica che puntano il dito le associazioni dei risparmiatori, che entro domani dovranno far pervenire al ministero dell'Economia le osservazioni sul primo decreto ...

Di Marzio : «La Lega cinese non prevede Rimborsi per club inadempienti» : Pagare moneta, vedere cammello Sul suo sito Gianluca Di Marzio fa il punto sulla vicenda Hamsik. E alle notizie di ieri sera, aggiunge altri dettagli. E cioè che Aurelio De Laurentiis sa benissimo che la Lega calcio cinese non prevede rimborsi né paracadute in caso di club inadempienti. Quindi nel caso in cui il Dalian non dovesse rispettare i patti economici, non ci sarebbe alcun modo da parte del Napoli di recuperare i soldi che erano stati ...

Pordenone - condannati per ‘spese pazze’ i vertici del Consorzio di bonifica : dai viaggi alla parrucchiera - i Rimborsi “illegittimi” : Ci sono voluti tre faldoni processuali e 37 pagine di un capo d’imputazione interminabile, per racchiudere e sintetizzare le “spese pazze” degli amministratori del Consorzio di bonifica Cellina Meduna di Pordenone. Piccola, grande storia di malaffare quotidiano, stando alle quattro condanne per peculato decise dal gup Eugenio Pergola che ha inflitto 4 anni un mese e 10 giorni di reclusione all’ex presidente Americo Pippo, 68 anni, ...

Truffati dalle banche - Di Maio : “L’Ue ci ha scritto che non possiamo dare Rimborsi automatici. Noi lo facciamo e basta” : Gli indennizzi automatici ai piccoli investitori coinvolti nelle crisi delle banche finite in liquidazione coatta sono finiti come prevedibile nel mirino della Commissione europea. Ad annunciarlo è stato il vicepremier e ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio, che durante una conferenza stampa alla Camera ha parlato di “una lettera dell’Unione europea che dice non possiamo utilizzare la misura per risarcire i Truffati delle banche”. ...