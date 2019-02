Ricetta spaghetti gamberetti e zucchine | le verdure si sposano con il sapore del mare

Blastingnews

(Di martedì 26 febbraio 2019) Glie gamberi rappresentano un piatto nutriente e delicato, saporito e al tempo stesso facilmente digeribile. Il gusto intenso dei gamberi si amalgama alla perfezione alla delicatezza delle, ricche di sali minerali e vitamine, realizzando un piatto da portata beneamato da grandi e piccini. Nellasarà possibile utilizzare la pasta di grano duro o quella integrale, per rendere la pietanza ancora più leggera, ma pur sempre appetitosa. Qui di seguito la lista degli ingredienti e il procedimento per realizzare questaappetitosa che è perfetta anche per una ricorrenza speciale o per un party tra amici.Lista degli ingredienti per gliai- 350 grammi di pasta di semola di grano duro o integrale- 3...