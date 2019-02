Ricerca | premio Fondazione Bracco-PoliMi riporterà in Italia giovane cervello

Premio della Fondazione Bracco riporterà in Italia giovani Ricerca tori : Un Premio di Fondazione Bracco riporterà in Italia giovani ricercatori . Per celebrare la memoria del grande scienziato Ernst Felder, che come capo della ricerca del Gruppo Bracco ha scoperto lo ...

Ricerca : C.Tajani - 'Premio Felder incoraggia giovani talentuosi a tornare in Italia' : Milano, 22 feb. (AdnKronos) - "Iniziative come questa si pongono in sintonia con l'impegno dell'amministrazione comunale, avviato già negli anni scorsi, per favorire il rientro in Italia di giovani talenti, i cosiddetti 'cervelli in fuga', e in Italia sviluppino il proprio progetto imprenditoriale o