Regionalizzazione della scuola | assemblee in provincia di Ragusa

La Regionalizzazione della scuola spaventa docenti che non potrebbero più tornare a casa : Nel contratto di governo tra Movimento 5 Stelle e Lega c’è un punto che adesso sembra provocare uno strappo in seno alla maggioranza. Il punto 20 del documento sottoscritto da Salvini e Di Maio quando si accordarono per formare il nuovo esecutivo prevede la regionalizzazione della scuola , cioè un aumento di autonomia nell’ambito dell’istruzione alle regioni come da tempo chiedono Lombardia e Veneto. Dai rappresentanti della parte di governo ...

Il M5S sceglie la via più semplice - quella di accettare e condividere la linea secessionista (camuffata in Regionalizzazione) della Lega : Il RESTA INFORMATO GRATUITAMENTE SUL MONDO della SCUOLA, ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK, CLICCANDO qui Care amiche, amici, colleghe, colleghi, compagne e compagni socialisti libertari, che avevate creduto come me nel M5S, un movimento che avrebbe potuto essere considerato un nuovo “Risorgimento” sia per l’Italia che per l’Europa, invece ha sconfessato gran parte delle promesse elettorali, scegliendo la via più semplice, quella di accettare e ...