Regionali Sardegna - nel 2011 Solinas risultava “laureato” sul sito del partito. Ma il titolo è arrivato solo a fine 2018 : Non lo ha mai dichiarato ufficialmente. Anzi, quando ne ha parlato negli ultimi anni lo ha fatto per smentire. Ma nel 2006 lo aveva vergato nero su bianco nelle sedi istituzionali e su documenti ufficiali. “Christian Solinas, 35 anni, sardista, è il più giovane consigliere regionale della XIVma legislatura. Nato il 2 dicembre 1976, è laureato in sociologia e laureando in giurisprudenza”, si legge accanto alla foto del neopresidente ...

Regionali in Sardegna - Grillo : "Forse non siamo all'altezza" - : Il fondatore del Movimento commenta la vittoria di Solinas del centrodestra e il tonfo dei pentastellati : "Forse siamo principianti come dicono". Il ministro dell'Interno rassicura sul governo: "Su ...

Le bufale sulle elezioni Regionali in Sardegna : (foto: Tiziana Fabi/Getty Images) Nei giorni della campagna elettorale, delle votazioni e dello spoglio delle schede in Sardegna, per le elezioni regionali che sono terminate con una netta vittoria della coalizione di Centrodestra con il candidato presidente Christian Solinas, non potevano mancare in rete le bufale. Ormai da qualche tempo ci siamo abituati all’idea che qualunque tornata elettorale, anche solo di carattere locale, diventi ...

Regionali Sardegna - i Cinque Stelle disertano Porta a Porta. Polemiche per il servizio del Tg1 : Nessun commento. Il Movimento Cinque Stelle diserta Porta a Porta e decide di non partecipare al programma di Bruno Vespa nel giorno in cui la Regione Sardegna torna nelle mani del centrodestra.Una scelta volontaria, come sottolineato in apertura di dibattito dal giornalista abruzzese, che ha quindi analizzato i risultati elettorali con Massimiliano Romeo della Lega, Ettore Rosato del Pd e Giorgio Mulé di Forza Italia.prosegui la ...

Regionali in Sardegna - Grillo : 'Forse il M5s non è all'altezza' : La democrazia e la politica si stanno decentrando, ma non sanno cosa succede nella periferia. Forse non siamo all'altezza, forse siamo principianti come dicono. Il Movimento è nato per dare uno ...

Regionali Sardegna - dati reali e finali : Christian Solinas trionfa con il 47 - 8% dei voti : Nessuna battaglia all'ultimo voto ma un'affermazione netta. Christian Solinas, candidato del centrodestra, è il nuovo presidente della regione Sardegna con il 47,8% dei voti. Quando i dati delle proiezioni si sono trasformati in voti reali la situazione si è subito cristallizzata con l'esponente del

Elezioni Regionali in Sardegna 2019 : i risultati - Sky TG24 - : Con il 47,84% , 1623 sezioni su 1840, delle preferenze, il candidato del centrodestra Christian Solinas è il nuovo governatore della Regione. "Ha vinto la Sardegna", sono state le sue prime parole. ...

Elezioni Regionali in Sardegna : vince il centrodestra con Solinas - crollo M5s : Christian Solinas è il nuovo governatore della Sardegna con oltre il 47% dei voti. Un risultato che, come quello abruzzese , sancisce l'ennesima vittoria del centrodestra unito , vicino al 52%, , il ...

Risultati elezioni Sardegna 2019 : i consiglieri Regionali eletti. Dati liste : Risultati elezioni Sardegna 2019: i consiglieri regionali eletti. Dati liste Assodata la vittoria del centrodestra alle elezioni Sardegna 2019 vanno valutati i voti alle singole liste. E poi all’interno delle singole liste le preferenze dei candiDati al consiglio regionale. Il ritardo con cui si procede allo spoglio non consente ancora di delineare uno scenario preciso. Al momento – con i Risultati ancora non definitivi – ...

Regionali Sardegna - in che città è riuscito a perdere il M5s : semplicemente impensabile : "Cinque anni fa qui noi neppure c'eravamo". È questo il mantra che Luigi Di Maio e soci vanno ripetendo da domenica a tarda sera, quando già dagli exit poll s'era intuito che quella in Sardegna, per i 5 Stelle, sarebbe stata una catastrofe. Perché non va dimenticato che, se pur elezioni politiche ed

Sardegna - Berlusconi in pressing su Salvini dopo flop M5s alle Regionali : Berlusconi in pressing sul leader della Lega Matteo Salvini dopo il flop pentastellato alle regionali. Il tonfo dei Cinque Stelle in Sardegna, dopo quello in Abruzzo, dimostra - avrebbe ragionato con ...

Regionali Sardegna - il M5s perde tre voti su quattro : il flusso che condanna Luigi Di Maio : Un calvario. Non si può che descrivere così l'andamento dei consensi al M5S dopo le elezioni politiche del 4 marzo 2018. Con il punto più basso proprio alle Regionali in Sardegna di ieri, domenica 24 febbraio. I grillini, a spoglio quasi concluso, hanno raccolto meno del 12 per cento. Un tracollo. U

