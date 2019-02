Reggio Calabria | presentata la nuova proprietà della Viola Basket | la Mood Project FOTO

Binario F porta le competenze digitali a Reggio Calabria con il progetto “Vivere Digitale” : Prosegue l’impegno di Facebook nella formazione sul digitale in Italia: Binario F, il progetto e lo spazio di formazione sulle competenze digitali lanciato lo scorso ottobre con l’obiettivo di formare oltre 97.000 persone in Italia nel 2019, si sposta negli istituti superiori italiani con il programma “Vivere Digitale“. Promosso da Facebook in collaborazione con Freeformers, Vivere Digitale si propone di sviluppare le ...

Reggio Calabria : martedì iniziativa Margaret Thatcher : ... che non a caso prese il nome di Thatcherismo, basata sul controllo della spesa pubblica e privatizzazioni su larga scala che, pur favorendo una generale ripresa dell'economia nazionale, causò un ...

Reggio Calabria : dai cantori greci ai web influencers. Sociologia e giornalismo presso la scuola di Bova Marina : ... regaleranno gli input per attrarre la bellezza attraverso la conoscenza e la curiosità della cultura, per stimolare ed offrire l'opportunità ai giovani di orientarsi nel mondo giornalistico e della ...

Sciopero studenti : anche a Reggio Calabria domani in piazza contro l'esame di maturità : Nella giornata di domani, sia a Reggio Calabria che in almeno altre 50 città italiane è previsto uno Sciopero nazionale degli studenti che manifesteranno contro i nuovi sistemi riguardanti l’esame di maturità e le sue nuove modalità di svolgimento. Reggio Calabria, studenti pronti a scendere in piazza Il 22 febbraio gli studenti dei licei di Reggio Calabria scenderanno in piazza per manifestare contro la nuova riforma riguardante gli esami di ...

Il sindaco di Reggio Calabria rinviato a giudizio per abuso d'ufficio : Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria, è stato rinviato a giudizio accusato di abuso d’ufficio e falso. La decisione definitiva è stata intrapresa dal Gup Giovanna Sergi che ha accolto la richiesta emanata da Gerardo Dominijanni procuratore aggiunto e dal Pm Walter Ignazitto. Il 18 aprile si dovranno presentare in Tribunale pure gli assessori Giovanni Muraca, Giuseppe Marino e Saverio Anghelone, dagli ex assessori Patrizia Nardi e Agata ...

Reggio Calabria - rinviati a giudizio il sindaco Falcomatà e la sua prima giunta : Le accuse sono di abuso d'ufficio e falso per il cosiddetto "caso Miramare", antico albergo che l'amministrazione comunale avrebbe tentato di assegnare a un imprenditore amico con una delibera ad hoc

Reggio Calabria - rinviato a giudizio il sindaco Falcomatà (Pd) e la sua giunta per abuso d’ufficio e falso : sindaco e assessori. Tutti rinviati a giudizio per abuso d’ufficio e falso. Lo ha deciso il gup di Reggio Calabria su richiesta del procuratore aggiunto Gerardo Dominijanni e del pm Walter Ignazitto che hanno chiesto e ottenuto il processo per il sindaco Giuseppe Falcomatà (Pd) e per tutta la sua giunta composta da Saverio Anghelone, Armando Neri, Rosanna Maria Nardi, Giuseppe Marino, Giovanni Muraca, Agata Quattrone e Antonino Zimbalatti. Al ...

Musica : 'Amore che torni tour' - sold out a Reggio Calabria per il concerto dei Negramaro : Cresce l’attesa per il concerto dei Negramaro previsto per il 17 marzo a Reggio Calabria. La band salentina, si esibirà al Palacalafiore di Pentimele alle ore 21 ed ha già annunciato il sold out per l’unica tappa calabrese. I Negramaro non si esibivano a Reggio Calabria dal 2016 ed a distanza di 3 anni ritorneranno sul palco reggino e faranno ballare e cantare i fan calabresi che da tempo aspettavano di poterli rivedere. Dopo lo stop dovuto alle ...

Reggio Calabria - Emma Marrone ferma il concerto : “Qualcuno sta morendo?”. Ma le cose non sono come sembrano : Emma Marrone ha improvvisamente interrotto il concerto di Reggio Calabria. Qualcuno si sbracciava dal pubblico e lei ha pensato ad un malore. “Pensavo stesse morendo qualcuno”. Ma le cose non stanno così, si trattava di una proposta di matrimonio a cui è seguito uno scambio di battute tra la cantante e i futuri sposi. L'articolo Reggio Calabria, Emma Marrone ferma il concerto: “Qualcuno sta morendo?”. Ma le cose non sono ...

A Reggio Calabria nascono i G.R.E.-Gruppi Ricerca Ecologica : Tra le ultime iniziative, alcuni studi, patrocinati dai Ministeri dell'Ambiente e dell'Economia, sullo stato di salute del Mediterraneo , in particolare sulla presenza nelle nostre acque di alghe ...

Emma Marrone intima all’Essere Qui Tour a Reggio Calabria tra porti aperti - proposte di nozze e il ricordo di Sissy Trovato (Video) : Emma Marrone è tornata a Reggio Calabria e al Palacalafiore lasciando a casa fronzoli e diavoli e regalandosi al pubblico in maniera intima all'Essere Qui Tour. Nessun colpo di scena e niente escamotage per colpire i presenti al concerto di ieri sera, questa volta alla bella salentina bastano la sua voce straordinaria, la sua band e la chitarra che spesso imbraccia sedendo in mezzo al pubblico per una versione personale e intima delle sue ...

“Essere Qui Tour-Exit Edition” - Emma Marrone tra sensuali novità e grinta : un mix esplosivo di emozioni al PalaCalafiore di Reggio Calabria [GALLERY] : grinta, spettacolo, divertimento e commozione: un mix esplosivo di emozioni con l’Essere Qui Tour-Exit Edition di Emma Marrone: grande successo al PalaCalafiore di Reggio Calabria E’ iniziato col botto l’Essere Qui Tour-Exit Edition di Emma Marrone organizzato da F&P Group. La cantante salentina ha disputato le prime due tappe dei suoi nuovi concerti live in giro per l’Italia. Ieri è stato il turno di Reggio ...

Giovani imprenditori Reggio Calabria : 'Il reddito di cittadinanza è solo una manovra elettorale - per ripartire serve sbloccare le grandi ... : ... 'No all'assistenzialismo, il Sud riparte con investimenti e infrastutture' Si è discusso delle politiche di sviluppo per il Paese e degli scenari legati all'economia e all'occupazione nel corso del ...