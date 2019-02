Real Madrid-Barcellona | sfida in due atti Solari col problema Bale

Tagliafico piacerebbe al Real Madrid : il suo agente sostiene che Marcelo andrà alla Juve : Le ultime notizie che arrivano dall'Olanda potrebbero rivelarsi molto interessanti per i tifosi Juventini. Sembra infatti che Ricardo Schlieper, agente dell'argentino dell'Ajax Tagliafico, abbia confermato come il Real Madrid sia interessato al suo giocatore, anche se la società spagnola non avrebbe ancora formulato un'offerta precisa per accasarsi il terzino sinistro. Quest'ultimo ha due anni di contratto con l'Ajax, ma sembra sia già pronto ...

Aiuti di stato - il Tribunale UE salva Barcellona e Real Madrid : ROMA - Il calcio spagnolo deve ringraziare il Tribunale dell'UE : la decisione della Commissione europea che aveva qualificato come aiuto di stato il regime fiscale di quattro club di calcio ...

Real Madrid-Barcellona : semifinale di ritorno Coppa del Re - mercoledì in diretta su DAZN : Un vero e proprio scontro tra titani quello in programma al "Santiago Bernabeu" mercoledì 27 febbraio, quando i padroni di casa del Real Madrid affronteranno i rivali storici del Barcellona. Il match è valido per il ritorno della semifinale di Coppa del Re ed è solo il primo "Clasico" della settimana. Domenica 2 marzo le due squadre si ritroveranno infatti in campionato. Pari all'andata: si decide tutto al Bernabeu La sfida di andata si è ...

Real Madrid - Chiesa nel mirino dei blancos : l’offerta alla Fiorentina : Real Madrid Chiesa – Il calciomercato non si ferma mai e, queste notizie che vengono fuori dalla stampa estera, ne danno la conferma. Secondo quanto riferito dai media spagnoli, il Real Madrid sarebbe alla ricerca di giocatori per i prossimi anni e, uno, lo ha individuato in Serie A. Florentino Perez vorrebbe riuscire a strappare […] L'articolo Real Madrid, Chiesa nel mirino dei blancos: l’offerta alla Fiorentina proviene da ...

“Marcelo andrà alla Juventus - Tagliafico al Real Madrid” : conferme dall’agente! : I destini di Marcelo e Tagliafico potrebbero essere strettamente legati in chiave calciomercato, la Juventus sta alla finestra per il brasiliano Il nome di Marcelo rimbalza spesso e volentieri accostato a quello della Juventus. Il calciatore brasiliano potrebbe seguire l’amico Cristiano Ronaldo in bianconero, come rivelato dall’agente di un altro terzino sinistro, Nicolas Tagliafico. I due calciatori sono strettamente legati ...

Real Madrid - Benzema : “Con Cristiano ero un secondo - ora sono leader” : Real Madrid Benzema – Dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, in casa Real le cose non sono andate tanto bene. C’è chi però dice di aver tratto beneficio da questa trattativa. A dirlo, e non è stato il primo, è Karim Benzema che, in un’intervista rilasciata a France Football, ha puntualizzato il suo modo di vedere […] L'articolo Real Madrid, Benzema: “Con Cristiano ero un secondo, ora sono leader” proviene da ...

Real Madrid - lo sfogo di Benzema : “senza Cristiano Ronaldo sono molto più importante. Prima dovevo solo aiutarlo” : Senza Cristiano Ronaldo, Karim Benzema sente di avere un ruolo di primo piano del Real Madrid: il francese è finalmente il leader dell’attacco dei Blancos Karim Benzema è stato uno dei giovani prodigi del calcio mondiale della seconda metà degli anni 2000, probabilmente il giocatore che ha anticipato la grande infornata di talenti che ha guidato i Bleau fino alla vittoria del Mondiale di Russia che, ironia della sorte, l’ex ...

Pronostico Real Madrid vs Barcellona - Copa del Rey 27-02-2019 e Analisi : Copa del Rey, semifinale di ritorno, Analisi e Pronostico di Real Madrid-Barcellona, mercoledì 27 febbraio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi e Pronostico della partita Real Madrid-Barcellona, in programma mercoledì 27 febbraio. Finalmente torna il ‘Clasico’. E sarà pure quello di Coppa del Re, ma anche questa stavolta si fa sul serio perché in palio c’è la finalissima di Siviglia. Al ...

Caos Real Madrid : rottura totale tra Bale e compagni : Caos Real Madrid: rottura totale tra Bale e compagni L’ennesima tensione in un’annata complicata come quella di quest’anno per il Real Madrid. E’ rottura totale fra Gareth Bale e lo spogliatoio dei Blancos, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo”AS“. Ormai emarginato dal gruppo, la situazione appare più che mai tesa in casa Real, nel momento più delicato della stagione. Si può quindi parlare a ...

Real Madrid-Barcellona - in palio la finale di Copa del Rey : il match solo su DAZN : Una sfida tra Real Madrid e Barcellona non è mai banale e ognuna delle due squadre vuole fare il possibie per prevalere sull’altra. Questa volta, però, blaugrana e blancos si affronteranno per avvicinarsi alla conquista di un trofeo che renderebbe ancora più ricca la bacheca di chi lo solleverà: la Copa del Rey. Si gioca […] L'articolo Real Madrid-Barcellona, in palio la finale di Copa del Rey: il match solo su DAZN è stato ...

Real Madrid - Benzema : 'Prima giocavo per CR7 - ora posso giocare il mio vero calcio' : Dieci stagioni ricche di successi e soddisfazioni caratterizzate da un apporto sempre costante alla causa: continua positivamente l'esperienza di Karim Benzema al Real Madrid . Arrivato in Spagna dal ...

Real Madrid - Bale è in rotta con lo spogliatoio : ... nonostante sia a Madrid dal 2013; il secondo ha raccontato che nello spogliatoio è soprannominato 'il golfista' per la sua sfrenata passione per questo sport. Bale starebbe quindi vivendo a Madrid ...

La Juventus in Champions League ha guadagnato più del Real Madrid : Nei prossimi quindici giorni la Juventus avrà un pensiero fisso: la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico. I bianconeri vorranno ribaltare il 2-0 dell'andata e cercheranno di farlo anche grazie al supporto dell'Allianz Stadium. Battere gli spagnoli e staccare il pass per i quarti di Champions League sarebbe importante per proseguire l'inseguimento alla coppa dalle grandi orecchie e sarebbe importante anche ...

Real Madrid : Dybala - Kane e de Ligt nuovi obiettivi di mercato : La stagione altalenante del Real Madrid sembra essersi stabilizzata, ma per tornare ad essere "Galactico" come quello di Zidane e CR7, Florentino Perez pensa a grandi acquisti epr giugno . ...