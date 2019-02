Quattro appuntamenti per celebrare le donne e il vino | tra fashion | mode e tendenze

TEATRO Rassegna "Il piacere del teatro". Quattro appuntamenti al Cine Teatro Aurora : Sono già in vendita gli abbonamenti per i Quattro spettacoli , ' 65 Galleria ' 75 Platea, mentre i biglietti per i singoli spettacoli, acquistabili anche al botteghino, saranno di '18 in galleria e '...

Disco_nnect - per gli amanti dell’elettronica : Quattro appuntamenti davvero imperdibili : A Firenze torna l’elettronica, quella vera, quella in grado di posizionarsi e perfetta metà strada tra l’avanguardia e l’ascolto di massa, tra l’intrattenimento e l’ascolto attivo. Parliamo della rassegna targata Disco_nnect , che, frutto di una nuova collaborazione con Musicus Concentus, offre quest’anno agli amanti dei timbri sintetici, dei campionamenti, dei loop e dei tappeti digitali una serie di quattro eventi assolutamente imperdibili . Ad ...

Chi vuol essere Milionario? - da venerdì 11 gennaio Quattro nuovi appuntamenti su Canale 5 : Chi vuol essere Milionario? , format presente in oltre 120 paesi nel mondo, torna in prima serata su Canale 5 con quattro nuove puntate condotte da Gerry Scotti

Ciclismo - Fabio Aru e i primi appuntamenti del 2019. Quando vedremo in gara il Cavaliere dei Quattro Mori : Tutto pronto per il nuovo anno: c’è voglia di grande riscatto per Fabio Aru, una delle stelle del Ciclismo tricolore. Il sardo nell’ultima stagione non è riuscito assolutamente a confermarsi: dopo i fasti tra Giro d’Italia, Tour de France (ricordiamo che nel 2017 ha vestito per diversi giorni la maglia gialla di leader) e Vuelta (vincitore dell’edizione 2015), il Cavaliere dei Quattro Mori ha attraversato un periodo ...