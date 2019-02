Proteste del latte in Sardegna - assalto armato ad autocisterna - : Due uomini armati hanno fermato un mezzo a Nule, hanno legato l'autista a un albero e poi hanno appiccato le fiamme al tir. Salvini: "Delinquenti non hanno niente a che fare coi pastori". D'accordo il ...

Proteste del latte in Sardegna - assalto armato ad autocisterna : Proteste del latte in Sardegna, assalto armato ad autocisterna Due uomini armati hanno fermato un mezzo che trasportava latte a Nule, hanno costretto l’autista a scendere e ad allontanarsi e poi hanno appiccato le fiamme. Salvini: “Questi delinquenti non hanno niente a che fare coi pastori”. Oggi si apre tavolo tecnico su ...

La popolarità del presidente francese Emmanuel Macron è tornata ai livelli precedenti l’inizio delle Proteste dei “gilet gialli” : Secondo il più recente sondaggio disponibile, la popolarità del presidente francese Emmanuel Macron è tornata ai livelli precedenti l’inizio delle proteste dei “gilet gialli”, con il 32 per cento dei francesi che pensa che Macron sia un buon presidente. Nel

Lazio - 'raggi' di polemica : Proteste per la presenza della sindaca all'apertura della sede della Roma : Occhio al malocchio, ma anche al governo. A Formello sono convinti da tempo che dall'alto spingano la Roma in Champions. Adesso approfittano che la Raggi e Conte siano a modo loro usciti allo scoperto.

Caso Diciotti - la Giunta del Senato dice no al processo per Salvini. Proteste del Pd : Il big match finisce 16 a 6 a favore di Salvini. La Giunta per le autorizzazioni del Senato dice no al tribunale dei ministri di Catania che aveva chiesto il processo per Matteo Salvini per il Caso della nave Diciotti. Il M5S vota compatto a favore del leader leghista insieme al Carroccio, a Forza Italia e a Fratelli d’Italia. Ma fuori dalla Giunta...

Tregua dei pastori nelle Proteste per il latte. Si valuta la proposta del governo : Tre giorni di stop alle manifestazioni da parte dei pastori sardi. Tempo necessario a sondare la base su quanto deciso al tavolo di filiera tenuto dal ministro Centinaio. 72 centesimi al litro per i ...

Diciotti - il voto su Rousseau lunedì dalle 10 alle 19 | Ecco il testo del quesito su Salvini | Sul blog M5s diverse Proteste dagli iscritti : Sul blog delle Stelle pubblicato il testo del quesito perchiedere agli iscritti di esprimersi sulla richiesta di autorizzazione a procedere per Salvini. Il voto avverrà lunedì dalle 10 alle 19

De Luca ed Emiliano guidano le Proteste contro la "secessione dei ricchi". Ma un fronte del Sud ancora non c'è : La tentata "secessione dei ricchi" passa attraverso due parole chiave ed è su queste che rischia di deflagrare lo scontro tra le Regioni del Nord e quelle del Sud: "fabbisogni standard" e "residuo fiscale". Al momento un fronte meridionale ancora non si è formalizzato, ma nel Mezzogiorno l'intensità dei timori, complice anche la poca trasparenza sulla trattativa tra Governo e regioni interessate, è in aumento. I ...

Sardegna - pastori incontrano Conte dopo le Proteste sul prezzo del latte : “Lontani da una soluzione” : “Tutti molti disponibili, ci hanno ascoltato per un’ora, ma siamo lontani dal trovare una soluzione”. Felice Floris, leader del movimento dei pastori sardi che da giorni protesta in Sardegna per il crollo del prezzo del latte, commenta così l’incontro col premier Giuseppe Conte e i ministri dell’Agricoltura e del Sud, Gian Marco Centinaio e Barbara Lezzi, arrivati all’aeroporto militare di Decimomannu (Cagliari) per ...

La vittoria del centrodestra in Abruzzo e le Proteste dei pastori sardi : L'Abruzzo ha tanto da dirci. Intanto che, piaccia o no ai concorrenti, sempre nel bipolarismo stiamo. E i 5 stelle si confermano nel ruolo di jolly del modo peculiare italiano di confrontare centrodestra e centrosinistra. Nel 2013 il loro risultato servì a non far vincere Bersani, producendo quindi