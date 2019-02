Proposta 3 Italia per Samsung Galaxy S10 | prezzo mensile a rate

Mogol e la Siae d'accordo con la Proposta della Lega : più musica italiana nelle radio : La Siae si schiera a sostegno della proposta di legge della Lega per la valorizzazione della musica italiana nelle radio, riservando alla produzione nazionale un terzo della programmazione giornaliera.

Mogol sostiene la Proposta della Lega : "In radio una canzone italiana su tre" : Il paroliere presidente della Siae ha scritto ai suoi associati chiedendo loro di appoggiare la proposta di legge

La Siae sostiene la Proposta della Lega per valorizzare la musica italiana in radio : La Siae si schiera a sostegno della proposta di legge della Lega per la valorizzazione della musica italiana nelle radio, riservando alla produzione nazionale un terzo della programmazione giornaliera."Tale iniziativa avrebbe un impatto positivo sul mercato radiofonico italiano, generando maggiori introiti in diritti d'autore e in diritti connessi e contribuendo ad aumentare la quantità di musica prodotta in Italia", scrive in una lettera ...

Mogol - il presidente della Siae a favore della Proposta di legge leghista : “Sì alla battaglia per più musica italiana in radio” : In qualità di presidente della Siae, Mogol è intervenuto in merito alla proposta di legge lanciata dalla Lega all’indomani del Festival di Sanremo per riservare un terzo della programmazione delle radio alla musica italiana. Come riporta Repubblica, Mogol ha scritto una lettera ai suoi associati chiedendo di sostenere la proposta di Alessandro Morelli, primo firmatario del progetto di legge: “L’argomento è ampio e complesso ...

Le mani sull'oro della Banca d'Italia? Una Proposta inutile e dannosa : Nel Trattato dell'Unione: gli stati hanno trasferito all'Ue in maniera esclusiva le proprie competenze in materia di politica monetaria , art. 3, , fra queste , art. 127, le competenze afferenti la ...

Le mani sull’oro della Banca d’Italia? Una Proposta inutile e dannosa : Il debito pubblico italiano è pari a circa 2.300 miliardi. Viene alimentato da un fabbisogno, la differenza fra entrate e uscite, che viaggia alla velocità di 50 miliardi all’anno. E’ un problema serio, che vincola le scelte della politica, pesa sull’economia nazionale e accresce il volume di tasse

«Nazionalizzare Banca d'Italia» : Proposta di legge di Fdi - relatore M5S : «A decorrere dal 1 marzo 2019, le quote di proprietà della Banca d'Italia detenute da soggetti privati sono acquisite dal Ministero dell'economia e delle finanze al loro valore nominale» secondo la ...

Dalla D'Urso si parla della Proposta di legge per le radio : 'Una canzone su tre italiana' : Nel pomeriggio del 19 febbraio, è andato in onda il nuovo appuntamento televisivo di Pomeriggio 5, il talk-show condotto da Barbara D'Urso. La conduttrice partenopea ha introdotto al pubblico di Canale 5 il contenuto della nuova proposta di legge avanzata Dalla Lega, a prima firma Alessandro Morelli, l'onorevole ed ex direttore di radio Padania che è apparso nello studio del programma per esprimere la sua opinione relativamente al dibattito ...

Al Bano favorevole alla Proposta della Lega : 'Almeno 7 canzoni italiane ogni 10 in radio' - : La musica italiana al centro di un dibattito che coinvolge politica e mondo dello spettacolo. Al Bano ha commentato la proposta di legge della Lega.

Mogol e Beppe Carletti dei Nomadi favorevoli alla Proposta di legge leghista di passare in radio un brano italiano ogni 3 : “Va incoraggiata” : “Ritengo quella proposta una cosa positiva perché concede spazio alla nostra cultura. Mi pare una cosa assennata, e poi la aspettiamo da anni una legge sulla musica”. A sostenerlo sono due grandi nomi della musica italiana, Giulio Rapetti in arte Mogol, e Beppe Carletti, leader dei “Nomadi”, una delle band nostrane più longeve. In un’intervista a La Stampa, i due artisti hanno hanno spiegato di appoggiare la ...

1 brano italiano su 3 in radio - la Proposta di legge 'analogica' della Lega : La fortuna di un brano non lo decide solo la radio, ma YouTube, Spotify e altre piattaforme di streaming. La musica si è globalizzata, la politica di Morelli non ancora

1 brano italiano su 3 in radio - la Proposta di legge “analogica” della Lega : Il vincitore di Sanremo, Mahmood Continua il grande interesse dei nostri politici per il mondo della musica. Dopo le polemiche Legate non solo a quest’edizione di Sanremo, ma anche alla prossima (il deputato della Lega Paolo Tiramani, capogruppo vigilanza Rai, ha già espresso il suo parere contrario per la conduzione di Claudio Baglioni nel 2020), ora ad entrare nella discussione è la programmazione radiofonica. Alessandro Morelli, ex direttore ...

In radio una canzone italiana su 3 - c'è una Proposta di legge della Lega : Le radio nazionali dovranno trasmettere più musica italiana. È questa la ratio della proposta di legge firmata e depositata a Montecitorio dal presidente della Commissione Trasporti della Camera ...

In radio una canzone italiana ogni tre : la Proposta della Lega | : Il primo firmatario è Alessandro Morelli che dice: "Promuovere la musica italiana significa sostenere l'industria della cultura del nostro Paese". Il testo prevede anche una quota giornaliera del 10% ...