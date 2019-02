Pronostico Valencia vs Real Betis | Copa del Rey 28-02-2019 e Analisi

lanotiziasportiva

: Copa del Rey, Valencia – Betis: pronostico e quote scommesse #bet - italybet : Copa del Rey, Valencia – Betis: pronostico e quote scommesse #bet - fanta_news : Copa del Rey, Valencia – Betis: pronostico e quote scommesse - Lopinionista : Copa del Rey, Valencia – Betis: pronostico e quote scommesse -

(Di martedì 26 febbraio 2019)del Rey, semifinale di ritorno,di, giovedì 28 febbraio. Consigli per la tua scommessa vincente.della partita, in programma giovedì 28 febbraio. Ildi Marcelino arriva in una condizione di vantaggio grazie al 2-2 ottenuto all’andata a Siviglia. Dopo l’ennesimo pari conseguito sul campo del Leganes, i pipistrelli vogliono dare un senso alla propria stagione, al momento al di sotto delle aspettative. Ilinvece arriva dal successo in trasferta a Valladolid, dopo l’eliminazione in Europa League subita dai francesi del Rennes. All’andata ilriuscì a portarsi sul 2-2 al 93′, rimontando un doppio svantaggio (Loren e Joaquin) con le reti di Cheryshev e Gameiro.Come arrivano?Ilsi è fatto raggiungere all’89° ...