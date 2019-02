Prima mossa di Vodafone per vendere i Samsung Galaxy S10 a rate | offerte del 26 febbraio

optimaitalia

(Di martedì 26 febbraio 2019)Comincia ad essere più chiaro il quadro delleda parte dei vari operatori per spingere le vendite del nuovoS10, considerando il fatto che oggi 26possiamo iniziare ad analizzare le proposte didopo esserci concentrati su Wind nella giornata di ieri. Premetto che, al momento della pubblicazione dell'articolo, sono ancora frammentarie le notizie riguardanti le mosse dell'operatore rosso, ma qualche indizio possiamo già ricavarlo dalle segnalazioni dei primi utenti che stanno ricevendo un nuovo SMS dal gestore.Ad esempio, oggi 26è in circolazione il messaggio che ci parla di un'offerta riservata da parte di, con cui si consentirà ai già clienti di godere di una sorta di corsia preferenziale per l'acquisto dei nuoviS10 e S10 Plus. Da un punto di vista prettamente commerciale, l'unica cosa che sappiamo in ...