Proibiva alla moglie di aprire le finestre! Preso avvocato stalker di Torre Annunziata

(Di martedì 26 febbraio 2019) Perseguitava lae la figlia, tempestandole di telefonate e messaggi. Una presenza ossessiva nonostante il divieto di avvicinarle. Non accettava di uscire dvita delle donne che aveva più volte picchiato e segregato in casa. Uncivilista è stato arrestato, oggi a Torino, dal nucleo di prossimità della polizia municipale. L'uomo, 45 anni, originario di, è imputato in un processo per maltrattamenti in famiglia nei confronti dellae della figlia minorenne. Nonostante gli fosse stato vietato di avvicinarsi alle due donne, il legale, difeso dagli avvocati Stefania Grazini del foro di Torino e Massimo Lanfranco del foro di Napoli, ha continuato secondo l'accusa a cercare di contattare la coniuge, inviandole centinaia di messaggi ed e-mail e chiamandola ripetutamente al telefono.Il magistrato ha quindi chiesto l'aggravamento della misura cautelare e, su disposizione del giudice, l'uomo è stato rinchiuso nel carcere di Torino. Gli episodi contestati risalgono al 2018. A quanto si apprende, il civilista avrebbe ripetutamente picchiato e insultato ladavantifiglia, fumava molto e non le permetteva dile finestre, non la lasciava uscire di casa.